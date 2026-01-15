台北「這家」水餃店擠滿韓國客 饕客：南韓名廚推薦

台北車站附近的「正豪季水餃專賣店」擠滿韓國觀光客。示意圖。（資料照）

台灣小吃遠近馳名，吸引許多國外遊客慕名而來，有網友分享，他在台北車站附近的一間水餃店用餐，沒想到用餐客人幾乎都是韓國人，讓他無法理解。對此，有眼尖的網友認出，該水餃店因南韓名廚李連福推薦，所以即使隱身巷弄內，仍吸引大批韓國觀光客來朝聖。

一名網友在Threads發文分享，他近日到台北車站附近的水餃店用餐，沒想到店內客人幾乎都是韓國人，讓他不解表示，「差點以為在韓國，店內大概只有我是台灣人」。

貼文曝光後，有眼尖的網友認出該店是「正豪季水餃專賣店」，並表示，「這家很好吃，只是低調而已，再加上有韓國名廚李連福推薦，韓國人超多的」、「超好笑跟家人有一次開店前五分鐘去，前面已經排了10組人，進店後發現只有我們是台灣人，其他不是日本就是韓國，水餃也確實不錯吃」、「這家的鮮蝦水餃是我在台北吃過最好吃，筍子湯也很讚」、「以前常吃，現在吃不到了，都日韓的人」、「這間鮮蝦水餃裡面的紅蘿蔔超級加分，超甜！是少數加了紅蘿蔔還不討人厭的食物」、「以前住附近很常每晚都吃，超好吃，鮮蝦水餃真的很好吃」。

