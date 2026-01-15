為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北捷隨機殺人事件後防恐慌 台北國際動漫節禁武裝Cosplay、擬真槍械

    2026/01/15 22:07 即時新聞／綜合報導
    花蓮市一名女子穿著角色扮演的裝備在市區行走，引發民眾恐慌。（警方提供）

    花蓮市一名女子穿著角色扮演的裝備在市區行走，引發民眾恐慌。（警方提供）

    上個月北捷隨機殺人事件後，花蓮市區日前又傳出全副武裝Cosplay「骷髏人」在鬧區引發恐慌。2026台北國際動漫節今（15）日公布Cosplay規範，嚴禁佩戴防毒面具、擬真槍械與刀具等裝扮，避免影響秩序或造成他人恐慌。

    根據主辦單位公告的「Cosplay相關規範」，凡進入展館範圍，包括大廳、展場及走道，若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、面罩、頭盔等，導致無法辨識遮蔽五官，或裝扮具武裝樣態，經判斷可能引發恐怖攻擊聯想、造成民眾不安者，主辦單位將視情況勸導，必要時要求離場。

    在道具使用方面，大會也明文禁止攜帶過度擬真的槍械、刀劍等物品，且大型或尖銳道具移動時，須拆解並確保不影響動線與他人安全。

    根據《中央社》報導，主辦單位表示，許多民眾在動漫節都會特別cosplay入場，在北市隨機殺人案爆發後，希望觀眾仍能安心觀展，便參考台北捷運去年底在「旅客進站裝扮應行注意事項」增訂新規。

    2026台北國際動漫節今（15）日公布Cosplay規範，嚴禁佩戴防毒面具、擬真槍械與刀具等裝扮，避免影響秩序或造成他人恐慌。（圖擷取自2026台北國際動漫節官網）

    2026台北國際動漫節今（15）日公布Cosplay規範，嚴禁佩戴防毒面具、擬真槍械與刀具等裝扮，避免影響秩序或造成他人恐慌。（圖擷取自2026台北國際動漫節官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播