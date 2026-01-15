北捷隨機殺人事件後防恐慌 台北國際動漫節禁武裝Cosplay、擬真槍械

花蓮市一名女子穿著角色扮演的裝備在市區行走，引發民眾恐慌。（警方提供）

上個月北捷隨機殺人事件後，花蓮市區日前又傳出全副武裝Cosplay「骷髏人」在鬧區引發恐慌。2026台北國際動漫節今（15）日公布Cosplay規範，嚴禁佩戴防毒面具、擬真槍械與刀具等裝扮，避免影響秩序或造成他人恐慌。

根據主辦單位公告的「Cosplay相關規範」，凡進入展館範圍，包括大廳、展場及走道，若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、面罩、頭盔等，導致無法辨識遮蔽五官，或裝扮具武裝樣態，經判斷可能引發恐怖攻擊聯想、造成民眾不安者，主辦單位將視情況勸導，必要時要求離場。

在道具使用方面，大會也明文禁止攜帶過度擬真的槍械、刀劍等物品，且大型或尖銳道具移動時，須拆解並確保不影響動線與他人安全。

根據《中央社》報導，主辦單位表示，許多民眾在動漫節都會特別cosplay入場，在北市隨機殺人案爆發後，希望觀眾仍能安心觀展，便參考台北捷運去年底在「旅客進站裝扮應行注意事項」增訂新規。

2026台北國際動漫節今（15）日公布Cosplay規範，嚴禁佩戴防毒面具、擬真槍械與刀具等裝扮，避免影響秩序或造成他人恐慌。（圖擷取自2026台北國際動漫節官網）

