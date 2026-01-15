為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大學學測12.1萬人報名 明午開放查看考場

    2026/01/15 20:59 記者楊綿傑／台北報導
    115學測即將登場，大考中心明開放考生查看考場。（資料照）

    115學年度學科能力測驗17日至19日登場，共有12.1萬人報名，大考中心今天表示，明天下午2時至4時，各考分區將開放查看試場，提醒考生考試當日務必攜帶應試有效證件正本，並提早出門，若有發燒或呼吸道症狀，建議佩戴口罩，而考試期間日夜溫差大，需注意保暖適時調整衣物。

    根據大考中心試程安排，17日考2科，分別為上午9點20分至11時考數學A、下午12時50分至14時40分考自然；18日考3科，分別為上午9點20分至11時考英文、下午12時50分至14時20分考國綜、下午15時20分至16時50分考國寫；19日則考2科，分別為上午9點20分至11時考數學B、下午12時50分至14時40分考社會。

    此次報名人數總計12萬1535人，將編配於35個考區，93個分區，3536個試場。報考人數最多的科目為英文的12萬959人，其次為國文的12萬902人，後續分別為社會的10萬2061人、數學B的10萬1718人、數學A的9萬2951人、自然8萬1132人。預計2月25日公布成績、2月26日寄發成績單。

    大考中心表示，明下午2時至4時開放看考場，無論考生實際應考日程，如需要查看試場及座位，請於規定時間內前往。各考試地點之「試場平面圖」，可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）「學科能力測驗」專區「考試訊息」公告之試場分配表頁面，點選分區試場配置圖。申請身心障礙及重大傷病考生應考服務通過審查之考生，請務必於考試之前主動聯絡所屬考區確認細節。

