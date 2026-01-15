春節走春首選！台南巷弄散步導覽免費報名

台南散步導覽—府城歷史散步孔廟線。（南市觀旅局提供）

新年走春有計劃了嗎？台南市今年春節期間推出12條免費定時散步導覽路線，從2月14日到2月22日加開31梯次，共計63梯次，除了除夕（2月16日）之外，每天都有梯次可報名。路線涵蓋中西區、安平區、鹽水區及白河區等熱門觀光地點，邀請民眾與遊客用雙腳漫步巷弄，輕鬆又深度地體驗台南。

台南散步導覽一直很受歡迎，每趟行程約2小時，由專業解說員帶領，穿梭古街巷弄，深入了解府城歷史、古蹟建築與在地生活文化。春節加開梯次，讓返鄉民眾及外地遊客用不一樣的方式走讀台南，感受濃濃的人情味。

觀光旅遊局長林國華表示，春節加開的導覽路線主題多元，包括歷史街區、老街巷弄、港灣聚落、溫泉鄉及特色生活場域，每條路線都很有特色，適合親子、全家或朋友一起參加，讓大家在走春之餘，更深入體驗台南的文化底蘊。

各梯次名額有限，熱門路線可能很快就額滿，網路報名於活動前兩週開始，建議民眾提前規劃。春節期間的解說時間及梯次資訊，可參考「115年春節免費定時導覽解說梯次彙整表」，並至台南旅遊網「台南散步導覽」頁面查詢各路線介紹及網路預約。

此外，還有「台灣第一鹽散步路線」、「新營甜糖文化漫遊」、「來去走讀A贏」、「尋覓．探索神秘蔴荳港」、「永康大灣聚落散步路線」、「水交社文化園區散步路線」及「永康三崁店糖廠散步路線」等免費預約導覽，歡迎民眾踴躍報名。春節走春好去處就在台南，用雙腳走讀府城巷弄，感受台南獨有的年味與城市故事。

台南散步導覽—府城藝文踅街趣。（南市觀旅局提供）

台南散步導覽—五條港舊城漫遊日光線。（南市觀旅局提供）

台南散步導覽—五條港舊城漫遊星光線。（南市觀旅局提供）

