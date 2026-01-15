為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節走春首選！台南巷弄散步導覽免費報名

    2026/01/15 20:57 記者洪瑞琴／台南報導
    台南散步導覽—府城歷史散步孔廟線。（南市觀旅局提供）

    台南散步導覽—府城歷史散步孔廟線。（南市觀旅局提供）

    新年走春有計劃了嗎？台南市今年春節期間推出12條免費定時散步導覽路線，從2月14日到2月22日加開31梯次，共計63梯次，除了除夕（2月16日）之外，每天都有梯次可報名。路線涵蓋中西區、安平區、鹽水區及白河區等熱門觀光地點，邀請民眾與遊客用雙腳漫步巷弄，輕鬆又深度地體驗台南。

    台南散步導覽一直很受歡迎，每趟行程約2小時，由專業解說員帶領，穿梭古街巷弄，深入了解府城歷史、古蹟建築與在地生活文化。春節加開梯次，讓返鄉民眾及外地遊客用不一樣的方式走讀台南，感受濃濃的人情味。

    觀光旅遊局長林國華表示，春節加開的導覽路線主題多元，包括歷史街區、老街巷弄、港灣聚落、溫泉鄉及特色生活場域，每條路線都很有特色，適合親子、全家或朋友一起參加，讓大家在走春之餘，更深入體驗台南的文化底蘊。

    各梯次名額有限，熱門路線可能很快就額滿，網路報名於活動前兩週開始，建議民眾提前規劃。春節期間的解說時間及梯次資訊，可參考「115年春節免費定時導覽解說梯次彙整表」，並至台南旅遊網「台南散步導覽」頁面查詢各路線介紹及網路預約。

    此外，還有「台灣第一鹽散步路線」、「新營甜糖文化漫遊」、「來去走讀A贏」、「尋覓．探索神秘蔴荳港」、「永康大灣聚落散步路線」、「水交社文化園區散步路線」及「永康三崁店糖廠散步路線」等免費預約導覽，歡迎民眾踴躍報名。春節走春好去處就在台南，用雙腳走讀府城巷弄，感受台南獨有的年味與城市故事。

    台南散步導覽—府城藝文踅街趣。（南市觀旅局提供）

    台南散步導覽—府城藝文踅街趣。（南市觀旅局提供）

    台南散步導覽—五條港舊城漫遊日光線。（南市觀旅局提供）

    台南散步導覽—五條港舊城漫遊日光線。（南市觀旅局提供）

    台南散步導覽—五條港舊城漫遊星光線。（南市觀旅局提供）

    台南散步導覽—五條港舊城漫遊星光線。（南市觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播