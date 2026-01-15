小碗魯肉飯漲到71元？鬍鬚張急澄清：維持39元不變

鬍鬚張澄清，小碗魯肉飯價格維持39元，外界所指的71元，是配菜更豐富的「小碗飄香飯」。（圖擷取自鬍鬚張臉書）

知名連鎖品牌「鬍鬚張」日前宣布調整部分品項價格，其中「小碗魯肉飯飆漲到71元」的說法在網路上流傳，讓不少消費者大吃一驚。對此，鬍鬚張多次發出聲明澄清，經典的小碗魯肉飯價格仍維持39元，外界所指的71元，實際上是配菜更豐富的「小碗飄香飯」，兩者產品定位與內容截然不同。

鬍鬚張指出，外界誤以為「小碗魯肉飯漲到71元」實屬誤會。實際上，71元的「小碗飄香飯」並非單純魯肉飯，含有現炒青菜、筍絲魯、奈良瓜、半顆魯蛋（鴨蛋），配菜較為豐富。

鬍鬚張強調，「小碗魯肉飯自2017年調整至39元後，至今8年來從未調價。」品牌一路以來始終將食安與品質視為首要原則，從食材源頭、製程管理到端上餐桌的每一個環節都不敢鬆懈。面對成本上升，仍會持續以消費者可承擔的方式經營，盼讓每一份用心都能被看見，也讓那碗「安心又美味的魯肉飯」繼續陪伴台灣人日常生活。

貼文曝光後，也獲不少網友力挺，留言表示，「這漲幅可接受」、「39元才是經典」、「71元那碗配菜那麼多，本來就像便當」、「不知道吃什麼的時候，吃鬍鬚張就對了，來源標示清楚，東西乾淨好吃」。

鬍鬚張小碗魯肉飯自2017年調整至39元後，至今8年來從未調價。（資料照）

