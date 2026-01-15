新莊路面漏水逾9天未修 台水曝原因：土方之亂

新北市新莊區民安路387巷路面噴水、滲漏超過9天遲未修復，引居民抱怨。（新北市議員陳世軒提供）

新北市新莊區民安路387巷路面噴水、滲漏超過9天遲未修復，台灣自來水公司接獲區公所通報立即現勘，評估道路暫無立即危險，完成採購程序後馬上修復。新北市議員陳世軒抨擊，服務團隊7日就接獲陳情，至今沒人到現場修復；對於修復進度延宕，台水公司指出，是因近期營建廢棄物土方去化管道受限導致。

有居民反映，冒水處輕微下陷，常有工程重車經過，加劇路面凹陷，漏水已超過9天，冒水面積有擴大跡象，憂心放任不管恐出現「天坑」。陳世軒批評，中央制度癱瘓地方工程，市府不能跟著中央消極無作為，市長侯友宜今天才在新莊舉辦行動治理座談，公所應該要協調找方法，不該坐視水資源浪費、路面下陷危機。

新莊區公所回應，針對民安路巷弄發生路面漏水，7日接獲里長反映就通報台水公司，並於9日、12日及今日持續追蹤台水公司的處理狀況，台水公司目前除先行設置交通錐及警示燈，也持續派員監控現場狀況。關於修復進度延宕，台水公司說是受近期營建廢棄物土方去化管道受限影響，將於進行相關緊急採購程序後修繕，公所將持續要求台水公司儘速完成相關採購作業，進場修復，以維護市民生活品質。

陳世軒說，對於台水公司無法派車開挖路面，理由是無法處置開挖產生的廢土，導致修補工程卡關，他批評，這是標準的中央政策殺人，現在連1條巷弄的漏水修補工程，都會因為區區幾斗廢土無處去而卡關，他呼籲市府發揮協調力，儘速跟自來水公司溝通進場修繕，同時跟中央嚴正傳達「土方之亂」在地方造成的實質衝擊。

台灣自來水公司接獲區公所通報後，立即現勘，評估暫無立即危險，待完成採購程序後馬上修復。（新北市議員陳世軒提供）

