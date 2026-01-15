為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    福岡旅遊怕人塞爆 日本作家推「1機場」：租車只要200台幣

    2026/01/15 21:03 即時新聞／綜合報導
    福岡是國人相當熱門的出國旅遊地點。（彭博）

    日本九州一直都是國人相當熱門的出國旅遊地點，其中福岡更是必訪城市，許多民眾都習慣直接飛到福岡機場，並搭乘地鐵遊玩，不過一遇到假期，人潮就會塞爆。對此，在台灣定居的日本作家下坂泰生透露，可以先搭飛機去佐賀機場，不但機票相當便宜，租車還只要200元台幣。

    下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑．台灣在住的日本人」分享，他上次回福岡時，選擇搭飛機先去佐賀機場，因為從台灣到佐賀機票相當便宜，而且佐賀機場有1天租車200台幣的優惠服務，還可以甲地租乙地還。

    他表示，從佐賀車站到福岡博多車站搭巴士只要220多元台幣而已，可以順便好好享受佐賀縣觀光，晚上也可以品嚐博多美食。對於會在日本開車感到害怕的人，他鼓勵其實不用擔心，因為佐賀縣算是比較鄉下，馬路也很寬，交通量也很少，就算是菜鳥也可以輕鬆自駕。

    貼文曝光後，網友表示，「去九州玩真的很多好玩的又經濟實惠，超推！」下坂泰生也透露，「不過九州，尤其是福岡的飯店會開始慢慢漲價，幾年後可能會貴到跟大阪東京的飯店一樣」。

