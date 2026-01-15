客委會副主委范佐銘榮退 獲頒行政院獎章

客委會主委古秀妃頒發行政院「特等服務獎章」、「一等功績獎章」予副主委范佐銘。（客委會提供）

客委會副主委范佐銘今日退休，客委會為其舉辦榮退歡送茶會，主委古秀妃更頒發行政院「特等服務獎章」、「一等功績獎章」，並致贈紀念品予范佐銘，感謝其在客委會服務期間的貢獻與付出。後續副主委一職將由現任主任秘書廖育珮接任。

古秀妃表示，她與范副主委於客委會成立之初即相識，20多年來，范副主委始終保持待人和善、笑容可掬的行事風格，並認真盡責地投入客家事務，令人由衷敬佩；他也是任職時間最久的副主任委員，感謝他一路以來的貢獻。

任公職已43年的范佐銘分享，能與大家一同推動客家事務、為客家族群盡一份心力，感到十分欣慰與榮幸。他勉勵同仁「客語要講、客家話要常用」，不論是在會議或日常交流中，都應多加使用客語；對於長官交付的任務，也要保持開放學習的心態，因為每一次任務，都是深入了解工作、累積經驗的重要機會。

范佐銘進一步強調，在高度跨領域的工作時代，每一項所學的能力，都是自身的寶貴資產，「工作可以只是一份職務，也可以是一生的志業」，而投入客家事務，更需要這樣的決心。他也感謝歷任長官的提攜與信任，讓他得以在服務過程中不斷學習，並將經驗傳承給同仁。即使退休，只要客家需要、大家需要，未來他仍願意與大家一起努力、貢獻心力。

客委會也因此啟動新一波人事布局，自明日起，副主委由廖育珮接任外，現任語言發展處處長吳克能接任主任秘書；客家文化發展中心主任何金樑接任語發處處長；農業部農業科技園區管理中心主任謝勝信接任客發中心主任。客委會將持續依循賴清德總統所提倡的「客家六箭」政策，積極推動客家語言與文化發展，讓客家文化世代傳承、永續深耕。

