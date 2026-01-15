為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    1月颱約每2年一個 最早「元旦颱」是1979年愛麗絲

    2026/01/15 20:12 中央社
    輕度颱風「洛鞍」潛勢圖。（取自氣象署官網）

    輕度颱風「洛鞍」潛勢圖。（取自氣象署官網）

    氣象署今天發布今年首颱洛鞍生成訊息，據統計，大約每2年才會有一個1月颱；而史上「最早」首颱是1979年的颱風愛麗絲，1月1日就在關島附近生成，是名副其實的「元旦颱風」。

    中央氣象署今天發布颱風生成訊息，原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，於下午2時發展為輕度颱風，編號第1號洛鞍（國際命名：NOKAEN），預測未來朝西北轉東北方向移動，對台灣無直接影響。

    氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁表示，1月颱是稀客，自1958年至2025年共出現過31個1月颱風，平均值僅0.46個，也就是大約每2年才會有一個1月颱，今年剛好遇到。

    氣象署指出，1月份台灣附近受東北季風影響，海溫也偏低，較不利於颱風發展，因此就算南方有颱風生成，也不太容易北上到台灣附近；颱風雖遠，仍可能帶來長浪，海邊活動要注意安全。

    氣象署補充，一年中颱風最少的是2月，平均僅0.21個。此外，自有紀錄以來，目前1月至3月間「完全沒有」颱風侵襲台灣的紀錄。而1958年以後（颱風資料較完整），4月也不曾有過侵台颱風。

    氣象署說明，7月至10月是颱風最愛報到的月份，占全年生成數的70%。其中8月最熱鬧，平均5.38個生成數與平均0.88個侵台數，榮登雙料冠軍。

    氣象署指出，史上「最早」首颱是1979年的颱風愛麗絲，1月1日就在關島附近生成，是名副其實的「元旦颱風」；史上「最晚」首颱則是1998年的颱風妮蔻兒，直到7月9日才生成，等於當年大半年都沒有任何颱風出現。（編輯：張雅淨）1150115

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播