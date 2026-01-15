1月颱約每2年一個 最早「元旦颱」是1979年愛麗絲

輕度颱風「洛鞍」潛勢圖。（取自氣象署官網）

氣象署今天發布今年首颱洛鞍生成訊息，據統計，大約每2年才會有一個1月颱；而史上「最早」首颱是1979年的颱風愛麗絲，1月1日就在關島附近生成，是名副其實的「元旦颱風」。

中央氣象署今天發布颱風生成訊息，原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，於下午2時發展為輕度颱風，編號第1號洛鞍（國際命名：NOKAEN），預測未來朝西北轉東北方向移動，對台灣無直接影響。

氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁表示，1月颱是稀客，自1958年至2025年共出現過31個1月颱風，平均值僅0.46個，也就是大約每2年才會有一個1月颱，今年剛好遇到。

氣象署指出，1月份台灣附近受東北季風影響，海溫也偏低，較不利於颱風發展，因此就算南方有颱風生成，也不太容易北上到台灣附近；颱風雖遠，仍可能帶來長浪，海邊活動要注意安全。

氣象署補充，一年中颱風最少的是2月，平均僅0.21個。此外，自有紀錄以來，目前1月至3月間「完全沒有」颱風侵襲台灣的紀錄。而1958年以後（颱風資料較完整），4月也不曾有過侵台颱風。

氣象署說明，7月至10月是颱風最愛報到的月份，占全年生成數的70%。其中8月最熱鬧，平均5.38個生成數與平均0.88個侵台數，榮登雙料冠軍。

氣象署指出，史上「最早」首颱是1979年的颱風愛麗絲，1月1日就在關島附近生成，是名副其實的「元旦颱風」；史上「最晚」首颱則是1998年的颱風妮蔻兒，直到7月9日才生成，等於當年大半年都沒有任何颱風出現。（編輯：張雅淨）1150115

