台中足球運動園區估7月竣工 拚年底啟用

台中足球運動園區工程進度已達7成。（記者蘇孟娟攝）

2026年世界盃足球賽6月將開踢，全球將掀足球熱潮，台中攜中央預算共斥資15億打造的台中市國際足球運動休閒園區施工近3年，台中市長盧秀燕今年將卸任，何時完工引關注；台中市建設局長陳大田指出，目前工程進度已達7成，預計7月可望完工，在地市議員盼儘速啟用帶動地方發展；建設局指出，目標力拼今年底啟用。

2026年世界盃足球賽由美國、墨西哥與加拿大共同主辦，6月將開幕，台中市打造符合國際足球總會（FIFA）認證、可舉辦亞洲足球聯盟（AFC）國際賽事的標準球場等的「台中市國際足球運動休閒園區」，設計內容包含1座11人制天然草皮主競賽場（設有6000席以上觀眾席）、1座11人制人工草皮練習場、2座5人制人工草皮練習場等，占地近5公頃。

台中市政府規劃除作為國際賽事與基層足球培訓核心場域外，寬廣開放空間亦可結合商業、展演與多元活動，創造多元營運與產業發展契機，因已動工近3年，在地市議員朱暖英強調，足球園區是南屯區重大建設，地方期盼多時，盼儘速啟用帶動地方發展；市議員劉士州更建議盧秀燕任期只到今年12月24日，足球園區應致力在她卸任前引進國際賽事，若無法舉辦國際賽，至少也應辦國內賽。

立委廖偉翔也認為，若來不及在世足賽期間啟用，也應設法搭世足賽舉辦活動，替未來園區啟用暖身。

陳大田指出，預計工程在7月竣工，後續點交給運動局，拚年底啟用；運動局長游志祥則指出，招商招標預計在2月中旬開標，若順利盼在3月確定營運廠商，以利廠商裝修營運。

