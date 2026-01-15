為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中足球運動園區估7月竣工 拚年底啟用

    2026/01/15 20:15 記者蘇孟娟／台中報導
    台中足球運動園區工程進度已達7成。（記者蘇孟娟攝）

    台中足球運動園區工程進度已達7成。（記者蘇孟娟攝）

    2026年世界盃足球賽6月將開踢，全球將掀足球熱潮，台中攜中央預算共斥資15億打造的台中市國際足球運動休閒園區施工近3年，台中市長盧秀燕今年將卸任，何時完工引關注；台中市建設局長陳大田指出，目前工程進度已達7成，預計7月可望完工，在地市議員盼儘速啟用帶動地方發展；建設局指出，目標力拼今年底啟用。

    2026年世界盃足球賽由美國、墨西哥與加拿大共同主辦，6月將開幕，台中市打造符合國際足球總會（FIFA）認證、可舉辦亞洲足球聯盟（AFC）國際賽事的標準球場等的「台中市國際足球運動休閒園區」，設計內容包含1座11人制天然草皮主競賽場（設有6000席以上觀眾席）、1座11人制人工草皮練習場、2座5人制人工草皮練習場等，占地近5公頃。

    台中市政府規劃除作為國際賽事與基層足球培訓核心場域外，寬廣開放空間亦可結合商業、展演與多元活動，創造多元營運與產業發展契機，因已動工近3年，在地市議員朱暖英強調，足球園區是南屯區重大建設，地方期盼多時，盼儘速啟用帶動地方發展；市議員劉士州更建議盧秀燕任期只到今年12月24日，足球園區應致力在她卸任前引進國際賽事，若無法舉辦國際賽，至少也應辦國內賽。

    立委廖偉翔也認為，若來不及在世足賽期間啟用，也應設法搭世足賽舉辦活動，替未來園區啟用暖身。

    陳大田指出，預計工程在7月竣工，後續點交給運動局，拚年底啟用；運動局長游志祥則指出，招商招標預計在2月中旬開標，若順利盼在3月確定營運廠商，以利廠商裝修營運。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播