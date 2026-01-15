為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北高調高教師行政工作獎金 校長協會籲各縣市跟進

    2026/01/15 20:07 記者楊綿傑／台北報導
    台北市、高雄市提高教師行政工作獎金，中華民國中小學校長協會肯定與支持，呼籲各縣市政府跟進。上課示意圖。（資料照）

    台北市、高雄市提高教師行政工作獎金，中華民國中小學校長協會肯定與支持，呼籲各縣市政府跟進。上課示意圖。（資料照）

    台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁分別宣布提高教師行政工作獎金相關政策，中華民國中小學校長協會今天表示高度肯定與支持，呼籲各縣市政府積極跟進，共同改善教育現場長期結構性困境。

    針對當前中小學校園普遍面臨的教師兼任行政人力流失及行政工作負擔沉重等問題，蔣萬安提出「行政人員工作獎金提高1000至3000元」政策，而高雄市長陳其邁則推出「配合導師費增加加碼學校行政工作獎金1.5倍」政策。

    校長協會理事長陳清義指出，現今教育現場與以往不同，社會與家長對學校有高度期待，學校行政人員位於教育的第一線，承受巨大的工作壓力，現行的行政加給與實際工作付出明顯不成比例，導致「行政大逃亡」現象日益嚴重，對學校教育整體發展產生重大的影響。

    陳清義強調，適度提高行政人員工作獎金，不僅是對行政專業與辛勞的基本肯定，更是穩定校園運作、留住人才的關鍵措施。台北市及高雄市此次政策展現縣市政府正視教育行政困境的決心，值得其他縣市政府借鏡與支持。

    陳清義也進一步呼籲，各縣市政府應以長遠教育發展為考量，從制度面改善行政人員待遇與工作環境，提升整體工作士氣，讓教師能專注教學、行政人員安心投入校務，共同打造穩定且具吸引力的教育職場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播