台南甜點節週末永康登場 交通管制時間、路段一次看

台南甜點節週末永康登場 交通管制時間、路段一次看2026/01/15 18:51 記者劉婉君／台南報導
台南甜點節活動會場及周邊，16日0時起至18日深夜12時進行管制。（取自永康區公所臉書）
「2026台南甜點節」將於本週末17日至18日下午2時至8時，在永康區登場，上百攤甜點攤位參與，永康區公所公布會場及周邊交通管制時間及地點。
台南甜點節集結在地知名甜食店、咖啡店、文創手作百貨店家，另外也有台南地區農特產及在地青農以年味及甜味為主題的好康市集，主舞台將設在永康區東橋8街與9路交叉路口，配合活動舉行，交通管制時間為16日0時至18日深夜12時止。
管制路段包括：
1.東橋9路（全部）雙向車道封路；
2.東橋6街（東橋7路至東橋9路間）雙向車道封路；
3.東橋8街（東橋7路至康橋大道間）雙向車道封路；
4.東橋10街（東橋7路至康橋大道間）單向車道管制；
5.東橋11路（全部）單向車道管制；
6.東橋12街（東橋7路至康橋大道間）單向車道管制，以及康橋大道（全部）雙向車道封路。
永康區公所及警方呼籲用路人，提前改道並依交通疏導人員指揮行車。
