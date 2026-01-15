中捷藍線B4、B5出口涉私人用地 捷工局說明徵收內容

台中捷運藍線路網圖，其中B4站設於沙鹿陸橋路段，B5站則位於竹林國小北側，有部分私有土地須依法取得。（市府提供）

中捷藍線建設持續推進，並進行B4、B5站出入口捷運系統用地取得的公聽會，2站均位於高架路段，其中B4站設於沙鹿陸橋路段，B5站則位於竹林國小北側，由於有部分私有土地須依法取得，因此捷工局依「土地徵收條例」規定召開公聽會，向地主及利害關係人說明計畫內容，說明已將範圍控制於必要最小限度，以降低對民眾權益的影響。

捷運藍線全長24.8公里，有20座車站，西起台中港，沿台灣大道串連沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場；而「龍井機廠統包標」啟動後，路線段首標「BC11標土建工程」為今年度首要發包項目，預計2月招標，此標案全長約2.49公里，範圍內共設置3座車站，分別自臨港路台中港端起設置B01站，沿台灣大道梧棲國小側設置B02站，最終於童綜合醫院附近設置B03站。

另外，捷工局也針對B4、B5站出入口捷運系統用地取得在昨天召開公聽會，捷工局表示，B4、B5站均位於高架路段，其中B4站設於沙鹿陸橋路段，B5站則位於竹林國小北側，站體及出入口位置經綜合考量路線配置、工程可行性、營運需求及降低用地影響等因素規劃，雖以「優先使用公有土地、減少私有土地影響」為原則，但整體評估後，仍有必要依法取得部分私有土地，以確保捷運系統整體功能與服務品質。

捷工局表示，此案用地以優先使用公有土地為原則，但有部分私有土地須依法取得，評估結果，此案影響土地所有權人約94人，占居仁里及竹林里總人口約0.84%，影響範圍有限；且相關土地多為空地、短期作物或雜林使用，對既有生活機能及產業影響相對較低。

捷工局昨天召開第一場公聽會，向地主及利害關係人說明計畫內容、用地範圍及取得方式，並聽取地方意見，獲得地方民代及民眾支持，過程十分順利。

