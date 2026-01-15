批台灣人最不友善！住3個月外國人喊「迫不及待想離開」網戰翻

有外國網友過去在Reddit論壇發文，批評台灣「不如大家所說的那麼好」。台北示意圖。（路透）

外國網友過去在Reddit論壇發文批評台灣，「不如大家所說的那麼好」，台灣人是他這輩子遇過最不友善的人，最後還說他在台灣待了3個月，已迫不及待想離開這個糟糕的地方，以及遠離這裡脾氣暴躁、充滿敵意的人。這篇文章近日被網友挖出，再度引發熱議。

原PO約1年前在Reddit論壇台灣版發文指出，台灣並非人們想的那樣美好，提醒準備來訪的人注意。他說，曾以為這裡人民友善、美食普遍，生活極為便利，然而他居住3個月後，發現並非如此，「就拿『台灣人非常友善』這種說法來說，我覺得台灣人是我這輩子遇過的最不友善的人。我去過或居住過的其他所有國家的人，都比台灣人友善得多。」

原 PO 舉了一些例子，在服飾店試完衣服，店員卻指了指說，「桌子」；還有一次在7-11要袋子，他只買了3樣東西，店員卻給了比較貴的大袋子。另外一次在醫院付錢時，工作人員接過錢後一句話都沒說，這都讓他相當驚訝，不懂「台灣人很友善」這種說法從何而來？他感受的是，每個人幾乎都板著臉，他待過的美國、泰國、馬來西亞、義大利甚至英國，熱情程度都高於台灣。

另外，他也對「台灣菜很好吃」的說法提出挑戰，他抱怨牛肉麵油膩又沒味道；小籠包油膩又乏味，勉強還行但沒什麼特別之處；歐洲任何一種歐姆蛋都比較好吃。他還抱怨鍋貼、炸飯糰、珍珠奶茶都很噁心，而且如果在台灣吃外國料理，味道都很恐怖，價格又貴得離譜。

此外他也抱怨了醫院預約時間範圍差距很大、便利商店藥品不全結帳人手又少、點餐缺乏英文菜單、大多數餐廳下午2點到5點都會休息，都很不方便。此外，還抱怨了台灣建築醜陋、住房短缺等問題，最後他寫道：「我迫不及待地想離開這個糟糕的地方和這裡脾氣暴躁、充滿敵意的人們。」

文章一出，引發討論。有國外網友認同，透露也遇到過無禮、令人討厭的人；也有網友

部分認同，但指出有些地方被原PO誇大形容。更有不少國外網友激烈駁斥，認為在台灣過得很快樂，還有網友認為他實在太過負面。但他回嗆這些網友：「我覺得那些捍衛並讚美台灣的人，是我遇過心靈最脆弱的人，一旦被指出就受不了。」

據查，這網友自稱為白人，對台灣極度負評的文章語氣非常憤世嫉俗且充滿情緒。除了該文外，還發表多篇抨擊台灣的文章。不過全都已經被Reddit版主刪除。

該文近日再度被挖出，發表於臉書後，台灣網友紛紛留言：「他會不會自己也是這樣對人？」、「前面的評論超級奇怪，在美國動不動就要小費，而且服務比亞洲任何國家都還差，醫院的評論更是奇葩」、「他說的這些，距離一般人的體驗差太多了，非常個體的體驗，其實沒什麼參考價值」。

