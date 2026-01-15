今晚準備！0時搶春節高鐵票 每天都有限量早鳥5折優惠

台灣高鐵公司將在「1月16日凌晨0時」起開放春節期間購買高鐵票，一次就可預購春節疏運期間所需的車票。（資料照）

今晚準備搶過年高鐵車票！台灣高鐵公司將在「1月16日凌晨0時」起開放春節期間購買高鐵票，一次就可預購春節疏運期間所需的車票；今年一樣有早鳥票優惠，且每天都有限量早鳥5折優惠。

自2月13日（週五）到2月23日（週一）是為期11天的春節疏運，台灣高鐵公司在這期間加開395班次列車（南下170班、北上225班），總計11天提供2162班次列車的旅運服務。

旅客可自1月16日（週五）凌晨零時起，透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵公司提醒，今年春節也特別在離峰時段規劃早鳥優惠，提供指定車次5折、8折或9折限量折扣，總計11天疏運期間提供617班、8萬4千餘個早鳥座位，且每天都有限量早鳥5折優惠，越早訂位越有機會享受更低的優惠。

台灣高鐵公司說明，官方網站也將持續公告疏運期間對號座「熱銷車次」，旅客購票前可預先查詢還有空位的車次，儘早完成訂位，並請於搭車前提早完成取票。

台灣高鐵公司特別提醒，持定期票或回數票旅客，在2月14日（週六）到2月22日（週日）國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，台灣高鐵公司並將特別自2月23日起依效期重疊天數自動展延效期，即有效期間含春節國定假日期間者，將自2月23日（含）或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票30天效期為1月20日到2月18日，經展延後優惠效期可延長至2月27日。

春節疏運期間，台灣高鐵公司除增加適用「早鳥優惠」班次數，同時於離峰時段維持「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案不適用。

