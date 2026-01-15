基隆幹管漏水搶修 高達26587戶緊急停水逾23小時

基隆市麥金路586號傳出幹管漏水，造成大規模停水，水公司積極搶修中。（讀者提供）

基隆河油污事件造成基隆與新北市汐止居民餘悸猶存，台灣自來水公司第一區管理處今天（15日）16時30左右，傳出基隆市麥金路586號（大衛營社區對面的藍色國宅附近）漏水搶修，影響所及，從17時開始停水，預計到明天（16日）16時恢復全面供水，共計26587戶停水，降壓供水2萬戶。如欲確認相關停復水進度，可至本公司停水查詢系統查詢：https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map

基隆市停水地區包括（七堵區）八德路、麥金路。（中山區）中山一路、中華路、健民街、基隆港港西聯絡道路、成功二路、通仁街、通明街。（中正區）正榮街（仁愛區）仁五路、光一路、光二路、公園街、劉銘傳路、基隆港港西聯絡道路、孝一路、孝三路、孝二路、孝四路、安一路、延平街、復興街、忠一路、忠三路、忠二路、忠四路、愛七路、成功一路、成功二路、港西街、獅球路、自來街、華一街、華三街、華二街、華五街、華六街、華四街。（信義區）中興路、六和街、培德路、壽山路、崇法街、月眉路、東信路、東光路、正信路、花源一街、花源七街、花源三街、花源九街、花源五街、豐稔街。（安樂區）中山一路、八德路、安和二街、安樂路一段、安樂路二段、崇德路、成功一路、樂一路、西定高架道路、麥金路。

另外，基隆市降壓地區（中山區）中山一路、中山三路、中山二路、中山四路、中華路、仁安街、仙洞街、健民街、光華路、基隆港港西聯絡道路、基隆港西岸聯外道匝道、基隆港西岸聯外道引道、基隆港西岸聯外道路、太白街、安一路、復旦路、復興路、忠一路、成功二路、新民路、新生路、新西街、港西街、西定路、西定高架道路、通仁街、通明街。（中正區）中正端、中正路、中船路、信一路、信七路、信三路、信二路、信五路、信六路、信四路、北部濱海公路、愛三路、愛四路、東海街、正義路、義一路、義二路。（仁愛區）中正路、仁一路、仁三路、仁二路、仁五路、仁四路、劉銘傳路、孝四路、安一路、崇安街、延平街、復興街、忠一路、忠三路、忠二路、愛一路、愛七路、愛三路、愛九路、愛二路、愛五路、愛六路、愛四路、成功一路、成功二路、港西街、獅球路、義三路、義五路、龍安街。（信義區）中興路、仁一路、信一路、信二路、六和街、劉銘傳路、壽山路、崇法街、愛九路、愛六路、月眉路、東信路、東明路、正信路、義七路、義三路、義九路、義五路、義六路、義四路。（安樂區）定國街、新西街、西定路、西定高架道路。

基隆市麥金路586號傳出幹管漏水，造成大規模停水，水公司積極搶修中。（讀者提供）

