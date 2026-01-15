街頭招牌「帕奢席、點豬舍」？一票網友念完秒懂笑翻

近期一間位在台南路邊的店家招牌，引發不少網友熱烈討論。（圖擷取自「爆廢1公社」臉書社團）

台灣人「諧音魂」無極限，尤其是各行各業的店家招牌，時常讓人捧腹大笑。有網友在路邊發現一間不是餐飲業或畜牧業的店家，招牌上寫著「點豬舍」，感到霧煞煞，好奇這到底是是什麼意思？PO文掀起大批網友熱議，不少人一唸完當場笑翻，直呼這是只有台灣人才能了解的「加密語言」。

網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出一張店家招牌照片，白字黑底，寫著大大的「帕奢席」與「點豬舍」幾個字，他看了一頭霧水，決定發文求助。貼文發布不久，許多網友火解破解，點出它們其實是「打鑰匙」和「電子鎖」的台語諧音。

網友們還推測，這間家是一間鎖店，從招牌的上方與下方來看，有著「監視器」、「電子鎖」、「汽車晶片拷貝遙控器」等文字，可以佐證推測。另有其他網友留言補充，這家店確實是鎖店，位於台南市南區金華路、靠近鹽埕郵局一帶，先前就曾有不少人路過這間店時，第一時間也是滿頭問號，拍照傳給親朋好友。

其他網友也笑說，「滿滿的鄉音」、「老闆太可愛啦」、「只做台灣人生意」、「台語空耳的最高境界」、「這是台灣人專用的吧」、「除了台灣人真的沒人看得懂」、「你不是台灣人吼！一測就知道」、「點租瑟吧，台語沒有捲舌音啦」、「會不會有人走進去說老闆我要豬舍」、「第一條看得懂，第二條真是感謝大家解釋」。

