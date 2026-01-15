化解閩客誤解衝突，屏東長治鄉首辦義勇恩公文化祭（記者葉永騫攝）

為化解閩客以往的誤解衝突，屏東縣長治鄉公所首次舉辦番仔寮義勇恩公文化祭，今天發布紀錄片，17日及21日在番仔寮義勇恩公廟首度舉辦藝文活動及團拜，鄉長吳亮慶表示，長治鄉以往有閩客衝突等問題，這次活動除了感念18位義勇公護庄為民的義舉，也希望閩客更加融合，一起為家鄉打拚。

長治鄉長吳亮慶表示，196 年前，閩南和客家常有衝突發生，清道光年間，有流民流民侵入番仔寮庄，庄民群起構築工事、奮力防守，並派人向外求援，當時有府城北門的18名好漢在村莊裡幫忙做工，協助抗敵做前鋒，就在庄頭建築工事、瞭望台抗敵，結果全數殉難，庄民每戶選一男丁，錄名為義子，並起造廟宇祭拜表達敬重和感念。

為了要追溯他們過去的英雄行為，今年首度舉辦這個義勇恩公文化祭，讓所有的鄉親和民眾，知道他們的義行的發揚。

吳亮慶強調，長治鄉為閩客共居的村落，應該要化解過去的誤解，讓閩南與客家融合，讓大家共同努力為長治鄉打拼，這次的活動就是要促成族群融合，共同推動地方經濟、文化與建設發展。

屏東長治鄉義勇公18名好漢護庄精神受到村民感念。（記者葉永騫攝）

化解閩客誤解衝突，屏東長治鄉首次舉辦義勇恩公文化祭活動。（記者葉永騫攝）

