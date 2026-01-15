為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    看好2026！華航3航線將增班 新春特惠航線78折起

    2026/01/15 17:49 記者蔡昀容／台北報導
    華航釜山、布拉格、紐約航線規劃增班。另外新春限時特惠航線優惠開跑，部分航線萬元有找。（華航提供）

    華航釜山、布拉格、紐約航線規劃增班。另外新春限時特惠航線優惠開跑，部分航線萬元有找。（華航提供）

    看好2026年旅運市場，華航釜山、布拉格、紐約航線將陸續增班。另為迎接農曆新年，華航舉辦「年貨大街新春限時特惠」，即日起特定台灣出發航線78折起，不少航點萬元有找。旅客參與投稿活動可抽免費來回機票。

    2026年旅運市場持續熱絡，華航調整航班。韓國流行文化、海景美食及購物體驗受到國人歡迎，3月29日起桃園－釜山增為每週18班，新春優惠未稅價6216元起。

    長程航線方面，4月2日起桃園－布拉格增至每週3班，桃園－紐約8月5日起增至每週5班，未來將逐步增為每週7班（即每日1班）。

    華航表示，新春優惠航線，還包括桃園－香港、桃園－曼谷、桃園－大阪、桃園－西雅圖、桃園－鳳凰城、桃園－倫敦、桃園－布拉格等熱門航線，最低未稅價2886元至2萬3650元不等。

    華航同步推出「分享旅行回憶」徵稿活動，投稿就有機會抽區域線不限航點經濟艙來回機票、限定飛行夾克等禮。

    另外，華航機上娛樂服務也升級，是台灣首家導入Disney+串流平台的航空公司，旅客能在高空觀賞人氣影集、動畫與電影。

    華航機上娛樂服務導入Disney+串流平台。（圖取自華航臉書）

    華航機上娛樂服務導入Disney+串流平台。（圖取自華航臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播