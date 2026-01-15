看好2026！華航3航線將增班 新春特惠航線78折起

華航釜山、布拉格、紐約航線規劃增班。另外新春限時特惠航線優惠開跑，部分航線萬元有找。（華航提供）

看好2026年旅運市場，華航釜山、布拉格、紐約航線將陸續增班。另為迎接農曆新年，華航舉辦「年貨大街新春限時特惠」，即日起特定台灣出發航線78折起，不少航點萬元有找。旅客參與投稿活動可抽免費來回機票。

2026年旅運市場持續熱絡，華航調整航班。韓國流行文化、海景美食及購物體驗受到國人歡迎，3月29日起桃園－釜山增為每週18班，新春優惠未稅價6216元起。

長程航線方面，4月2日起桃園－布拉格增至每週3班，桃園－紐約8月5日起增至每週5班，未來將逐步增為每週7班（即每日1班）。

華航表示，新春優惠航線，還包括桃園－香港、桃園－曼谷、桃園－大阪、桃園－西雅圖、桃園－鳳凰城、桃園－倫敦、桃園－布拉格等熱門航線，最低未稅價2886元至2萬3650元不等。

華航同步推出「分享旅行回憶」徵稿活動，投稿就有機會抽區域線不限航點經濟艙來回機票、限定飛行夾克等禮。

另外，華航機上娛樂服務也升級，是台灣首家導入Disney+串流平台的航空公司，旅客能在高空觀賞人氣影集、動畫與電影。

華航機上娛樂服務導入Disney+串流平台。（圖取自華航臉書）

