為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中捷橘線延伸清水改輕軌新路線曝 海線居民批淪二等市民

    2026/01/15 17:36 記者張軒哲／台中報導
    台中機場捷運橘線延伸海線，捷運工程局今天在清水區公所舉辦地方說明會，新路線延伸線是輕軌，而不是捷運。（記者廖耀東攝）

    台中機場捷運橘線延伸海線，捷運工程局今天在清水區公所舉辦地方說明會，新路線延伸線是輕軌，而不是捷運。（記者廖耀東攝）

    台中機場捷運橘線延伸海線可行性研究去年11月完成期中報告，召開審查會議，台中市政府捷運工程局今天在清水區公所舉辦地方說明會，新路線延伸線以輕軌方式，從機場延伸到台鐵清水站、港區藝術中心、台中海洋館、梧棲觀光漁港與台中港旅客服務中心，串連捷運藍線。不過，許多市民痛批市府將海線居民當成二等公民，將橘線延伸清水降為輕軌系統；捷工局說，會整理民眾意見，參考研議。

    有民眾發言說，海線地區不是二等公民，捷運延伸大坑、彰化都是以捷運系統規劃，紅線也是捷運系統，海線清水實在不應該降為輕軌系統。另有民眾反映，捷運開闢應盡量使用公地，避免強徵老百姓土地，剝奪民眾權利。

    議長張清照指出，橘線更接近清水區，僅有數公里，他認為，市府規劃交通路網應更具全面性，甚至多照顧偏遠地區，才能夠帶動各區的均衡發展。

    市議員楊典忠說，過去台中人不接受浪費時間浪費錢的輕軌政策，市政府現在卻要塞給清水人輕軌，實在太不合理了，市府不應該拖延時間規劃台中人不要的輕軌系統，應該盡快將清水納入橘線，並在綜合規劃前規劃完成。

    捷工局指出，橘線延伸線初步將路線劃分為主線段、三民路支線段及梧棲漁港支線段。橘線全長約16.5公里，設置10座車站及1座五級機廠，自台中國際機場起，經由中航路、中清路、三民路、中正街、民族路、臨港路等主要幹道往清水、沙鹿及梧棲地區方向延伸。

    民眾提出建言，海線清水實在不應該降為輕軌系統。（記者廖耀東攝）

    民眾提出建言，海線清水實在不應該降為輕軌系統。（記者廖耀東攝）

    海線居民和議員都認為不應該降為輕軌系統。（記者廖耀東攝）

    海線居民和議員都認為不應該降為輕軌系統。（記者廖耀東攝）

    台中捷運橘線延伸清水路線圖。（台中市政府提供）

    台中捷運橘線延伸清水路線圖。（台中市政府提供）

    海線民眾爭取橘線由台中機場延伸到清水。（記者張軒哲攝）

    海線民眾爭取橘線由台中機場延伸到清水。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播