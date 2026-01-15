吃火鍋犯「1禁忌」讓卡式爐爆炸！消防粉專：威力相當於手榴彈

使用卡式爐，切記鍋底絕對不能蓋過瓦斯罐槽上方，示意圖。（資料照）

吃火鍋常見的卡式爐雖方便，但也要注意安全，有一群年輕人自作聰明，用大鐵鍋在卡式爐上煮火鍋，導致瓦斯罐像手榴彈般炸開，整鍋滾燙熱湯也隨著爆炸，消防粉專提醒，「這不是瓦斯外洩，這叫做BLEVE（沸騰液體膨脹蒸氣爆炸）」。

消防粉專「消防神主牌」在Threads發文分享，近日有一群年輕人去租民宿包棟，並煮火鍋當晚餐，不過他們嫌原本的小鍋子不夠吃，於是有人拿出「阿嬤級的大鐵鍋」放在小小的卡式爐上，覺得這樣煮比較快。

不料吃到一半，沒有任何預兆，直接「轟」的一聲巨響，整鍋滾燙的熱湯炸開，卡式爐的碎片，像彈片一樣插進離最近者的大腿裡，被炸得皮開肉綻。

消防神主牌表示，「這不是瓦斯外洩，這叫做BLEVE（沸騰液體膨脹蒸氣爆炸）」，是相當多人會犯的物理盲點，當鍋子或烤盤大到蓋住了瓦斯罐的艙蓋時，爐火的輻射熱會被鍋底反射，直接傳導回瓦斯罐上。「你的瓦斯罐就像被丟進火裡烤一樣，內部壓力急速飆升。當壓力超過瓶身極限，液態瓦斯瞬間汽化膨脹，那個威力相當於一顆小型手榴彈」。其中最恐怖的地方在於，從加熱到爆炸，通常沒有預兆，也不會有瓦斯味。

消防人員也提醒，民眾使用卡式爐時，有三點必須注意，「一、嚴禁使用過大鍋具，鍋底絕對不能蓋過瓦斯罐槽上方。二、避免並列使用，切勿兩台卡式爐併排使用大烤盤。三、保持通風，需注意一氧化碳中毒風險」。

對此，網友也紛紛回應，「買卡式爐的時候，卡式爐有標注不可以使用超過28公分的鍋子」、「之前買的卡式爐的確發生過煮到一半熄火也點不開，本來以為卡式爐壞了，但過半小時左右又能使用，當時不知所以，今天長知識了」、「危機意識很強的爸爸跟我說過，那種韓國鐵盤超過卡式爐很危險」、「很重要，煎盤也不能蓋到瓦斯罐，瓦斯罐上方要一直保持空間」。

