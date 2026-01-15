為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南崁國、高中通學環境改善斥資4773萬 預計年底完工

    2026/01/15 17:15 記者謝武雄／桃園報導
    南崁高中周邊為蘆竹文教區，人口密集，市府積極改善其通學步道，讓人行更為安全。（工務局提供）

    南崁高中周邊為蘆竹文教區，人口密集，市府積極改善其通學步道，讓人行更為安全。（工務局提供）

    桃園市蘆竹區南崁高中、南崁國中占地約4.9公頃是蘆竹南崁地區重要文教區，學校四周環繞仁愛路二段、五福一路、福祿五街、福祿一街、五福六路及中山路，都市人口密集地區，為此，市府斥資4773萬元進行周邊環境改善，包含路口行穿線退縮、車道縮減及家長接送區設置，人行道改建、路緣斜坡，電桿、樹木等障礙物遷移，清掃孔蓋更新及照明改善，預計年底前完工。

    市府養工處進行現況環境調查，發現仁愛路二段照明設施不足，部分則被路樹遮蓋，另外五福一路、福祿五街、福祿一街、五福六路也有類似情形，將針對人行道較為昏暗處增設照明設施；人行道改善將設置避車彎供家長接送使用，並設置牌面告知家長接送時段，其餘時段皆可供當地民眾停車使用；仁愛路二段兩側曾因喬木竄根問題導致預鑄溝蓋板隆起情況，須調降、調平及遷移90處人手孔蓋。

    此外，仁愛路二段、五福一路、福祿五街、福祿一街、五福六路道路將刨除、重新鋪設，並進行車道重新配置，透過車道縮減方式，增設無障礙停車格、婦幼停車格及家長接送區，改善前汽車格80席、機車格97席；改善後汽車格81席、機車格86席。

    全案工程費約4773萬餘元，其中發包工程費為3907萬元，包含道路工程、人行道工程、排水工程、景觀工程、交通及照明工程，其中人行道工程分11階段施工，預估施工期程為296日曆天；另外867萬為市府自辦工程，包含管線遷移，工程設計監造等費用。

    仁愛二路改善後，除人行道範圍增加外，也移植路樹，讓人行更安全。（工務局提供）

    仁愛二路改善後，除人行道範圍增加外，也移植路樹，讓人行更安全。（工務局提供）

    五福一路改善後，預計人行道範圍增加，讓人行更安全。（工務局提供）

    五福一路改善後，預計人行道範圍增加，讓人行更安全。（工務局提供）

