2025年農產外銷成績揭曉！比上一年度跌近1成 3大市場曝

2025年農產品外銷美國重點品項中，毛豆（見圖）、鬼頭刀等逆勢成長，產值各為1589萬美元、2101萬美元。（資料照）

我國農產品2025年外銷產值出爐，我國去年農產品外銷總值約44.48億美元，較上一年度減少9.6％，外銷前3大市場仍維持美國、日本、中國，農業部國際司說，主要受極端氣候導致我國主要出口農產品項產量減少，以及國際物流成本增加與台幣匯率走升影響。

農業部統計顯示，我國農產品去年出口量約161.5萬噸，較上一年度減15％，出口產值則為44.48億元，較上一年度減少9.6％，雖受美國於去年8月7日起將台灣農產品開徵20％疊加關稅，但美國仍為我國農產品出口最大市場，輸往美國的農產品產值約8.31億美元，較上一年度減少6.2％，輸往美國的農產外銷產值佔總體農產外銷18.7％。

請繼續往下閱讀...

依統計顯示，第二大市場則為日本，去年輸往日本的農產品產值約6.26億美元，佔總體農產外銷的14.1％，較上一年度減少3.2％；第三大市場則為中國，輸往中國的農產品產值約5.08億美元，較上一年度減少32％，農業部國際司副司長溫祖康說，總體農產品外銷產值減少主要和主要出口品項受極端氣候、天災致產量減少，國際物流成本大增，台幣匯率走升影響出口等3因素影響。

農產品輸往我國部分，美國農產品為最大宗，產值達44.5億美元，較上一年度成長16.8％，其次為中國，產值達14.8億美元，較上一年度成長3.1％；第3則是日本，進口到我國農產品產值達11.24億美元，較上一年度成長5.5％。

隨台美關稅最終稅率將揭曉，外媒稱美國擬提供台灣15％不疊加稅率，我國農產品銷往美國的重點品項中，毛豆、鬼頭刀等逆勢成長，產值各為1589萬美元、2101萬美元，各較上一年度成長17.2％、90％，台灣鯛等則平盤，農業部國際司副司長溫祖康說，相關產品在美國主要競爭對手為中國，隨中國遭課徵關稅更高，台灣相關產品則有優勢。

外銷美國的蘭花去年產值5072萬美元，較上一年度減少10.8％，蘭協秘書長曾俊弼說，去年中開徵的疊加關稅仍持續影響，美國部分客戶已將訂單轉到鄰近且零關稅的加拿大、中南美洲，台灣蘭花除疊加關稅，過去優勢的船運受地緣政治、罷工等影響，船期並不穩定，隨市場與供應鏈產生劇烈變化，盼台糖在美國加州的基地轉為台灣蘭花的中繼站可加速，但也坦言該討論已好幾個月都沒有新進度，擔憂台灣蘭花在美國市場的競爭力恐大幅消退。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法