    美！成美文化園區落羽松秘境 有如到歐洲、日本

    2026/01/15 16:52 記者顏宏駿／彰化報導
    成美文化園區近百棵落羽松近日轉紅，非常漂亮。（圖由成美文化園區提供）

    歲末初春，彰化成美文化園展現迷人的景色，其中又以落羽松最有看頭！園區沿水岸整齊綿延的落羽松步道，目前開始轉色，翠綠慢慢變成金黃、橙紅，再到深褐色，搭配庭園造景與百年古厝，景色浪漫又具有季節限定魅力。

    成美文化園有近百棵落羽松，沿著水岸整齊排列，1月中旬左右就會開始慢慢變色，翠綠逐漸轉成金黃、橙紅，甚至帶點深褐色，每一條步道都像一幅會動的季節畫。搭配園內古色古香的百年古厝、精緻的歐風花園和日式庭園，每一步都是拍照打卡的好角度。

    成美文化園表示，除了落羽松，園區今年還推出超人氣的「昆蟲創意Party」，好評爆棚，展期直接加碼到1月底！活動結合自然生態與創意藝術，園內設有超大型昆蟲裝置，孩子們可以近距離觀察大甲蟲、蜻蜓的細節；還有互動拍照區，不管是萌趣的瓢蟲還是色彩鮮豔的蝴蝶，都能變身最佳拍照背景。紙雕昆蟲箱更讓小朋友動手DIY，邊玩邊學，了解昆蟲的小秘密。家長也能放心陪伴，一家人邊散步邊探索，寓教於樂兩不誤。

    成美文化園的落羽松隨著日照角度不同，呈現金黃、橙紅到深褐的多層次景色，無論是清晨、午後還是夕陽時刻，都能拍出不一樣的夢幻畫面。園區內的百年古厝保存完善，融合閩、客文化特色，讓人彷彿穿越回台灣早期常民生活；而落羽松步道兩旁的歐風與日式庭園造景，更增添散步賞景的情趣。

    成美文化園區近百棵落羽松近日轉紅，非常漂亮。（圖由成美文化園區提供）

