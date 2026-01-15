為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    4座籃球場山林被剷光！南庄道路邊坡裸露 國有地也遭殃

    2026/01/15 16:47 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣南庄鄉西村一處山林地，遭人為濫墾成光禿禿一片。（陳光軒提供）

    苗栗縣南庄鄉西村一處山林地，遭人為濫墾成光禿禿一片。（陳光軒提供）

    苗栗縣議員陳光軒獲報，南庄鄉西村一處山林地，遭人為濫墾；他今（15）日前往驚見翠綠山林成光禿禿一片，要求縣府依法嚴格處罰。縣府水利處表示，經查違規面積約1500到1600平方公尺，換算約4座籃球場大小，當中並有涉及國有地，已通知地主明天到縣府說明，後續依法追究相關責任。

    陳光軒表示，他接獲民眾來電陳情，指南庄鄉西村大屋坑農苗19線路往水岸明珠、赫利豐岳露營區的道路旁邊坡，遭不明人士以怪手整地。他今天前往察看，發現不僅山林被挖得光禿禿，且道路邊坡與道路被挖到幾乎呈直角，路基已完全裸露；在地居民擔心若有大雨到來，恐造成路面崩塌，且露營區假日時都有上百人的車輛會上山途徑此路，擔心會有安全疑慮。

    縣府水利處水土保持科表示，縣府未接獲該處的相關水土保持計畫申請，經查違規面積約1500到1600平方公尺，且其中也涉及林業及自然保育署新竹分署管理之國有地，縣府已通知林保署新竹分署，並已通知地主明天到縣府說明，後續依法追究相關責任。其中，若地主未能提出向林保署租用等相關證明文件，將依違反水保法第32條移送司法偵辦。

    另，因邊坡裸露，恐影響上方道路通行安全的部分，水利處水保科表示，將要求行為人限期改善，恢復植被；此外，縣府已派技士前往評估，若狀況危急，縣府也會先行加固，維護道路通行安全。

    此外，陳光軒表示，該路段道路狹窄，沒有護欄，夜間車輛若不慎恐翻落邊坡，他也會行文予立委沈發惠邀集會勘討論裝設護欄。

    陳光軒發現不僅山林被挖得光禿禿，且道路邊坡與道路被挖到幾乎呈直角，路基已完全裸露。（陳光軒提供）

    陳光軒發現不僅山林被挖得光禿禿，且道路邊坡與道路被挖到幾乎呈直角，路基已完全裸露。（陳光軒提供）

    由於該路段道路狹窄，沒有護欄，夜間車輛若不慎恐翻落邊坡，陳光軒也將行文予立委沈發惠邀集會勘討論裝設護欄。（陳光軒提供）

    由於該路段道路狹窄，沒有護欄，夜間車輛若不慎恐翻落邊坡，陳光軒也將行文予立委沈發惠邀集會勘討論裝設護欄。（陳光軒提供）

