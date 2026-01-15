為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    境外污染南下 南部空品「亮橘燈」恐持續至週六

    2026/01/15 16:10 記者黃宜靜／台北報導
    環境部提醒，南部地區因位於下風處且風速弱，境外污染物及本地污染物累積雙重影響，橘色提醒可能持續至17日。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    環境部提醒，南部地區因位於下風處且風速弱，境外污染物及本地污染物累積雙重影響，橘色提醒可能持續至17日。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質好壞與健康息息相關，環境部提醒，南部地區因位於下風處且風速弱，境外污染物及本地污染物累積雙重影響，預估「橘色提醒」可能持續至17日，18日有望好轉。

    環境部空氣品質監測網資訊顯示，明日環境風場為偏東風至東北東風，受到輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部位於背風側，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    環境部續指，17日吹偏東風至東北東風，西半部位於背風側，污染物易累積；清晨桃園以南地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    環境部大氣司大氣監測預報科長游智淵表示，南部地區因位於下風處且風速弱，境外污染物及本地污染物累積雙重影響，預估「橘色提醒」可能持續至17日，18日有望好轉，好轉的程度仍需持續觀察氣象環境；近幾日北部空品則預估為「普通」等級。

