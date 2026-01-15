今年首颱「洛鞍」生成 東北季風增強下週北台轉雨

氣象署預估颱風將在菲律賓東方外海向東北方北轉，不會直接影響台灣。（圖擷自中央氣象署）

原先位於菲律賓東南方熱帶低壓「TD01」已於今（15日）下午增強為今年第1號颱風「洛鞍」（Nokaen，燕子），雖然不會直接影響台灣，不過可能會造成台灣附近氣壓梯度增大，促使東北季風增強。

根據中央氣象署觀測顯示，第1號颱風「洛鞍」今下午生成，14時的中心位置在北緯10.1度、東經129.0度，以每小時8公里速度，向西北進行，七級風平均暴風半徑80公里；氣象署預估颱風將在菲律賓東方外海向東北方北轉，不會影響台灣。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書PO表示，「洛鞍」將在菲律賓以東轉向東北移動，不會靠近台灣，外圍環流水氣將在週末到下週一（17-19日）之間北上到巴士海峽、台灣東南方海面，對陸地上天氣仍沒有明顯影響。

不過下週日（18日）台灣附近底層的東北季風稍增強，南方颱風北上，兩者之間會造成台灣附近氣壓梯度增大，環境風向漸轉為東北風，風速也漸增強，下週一（19日）到週二（20日）之間隨著北邊高壓更往南延伸、南邊熱帶低壓或颱風逐漸轉向掠過遠海，南北系統進一步靠近，台灣附近東北季風也會更為增強。

東北季風增強後，迎風面地區降雨轉趨明顯，下週一、二（19-20日）降雨範圍會逐漸擴大到大台北西側、桃園、花東甚至恆春半島一帶，中南部雲量也會增多，不過相對仍沒有明顯降雨的機會。

