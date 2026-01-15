為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    暨大櫻花季「全齡賞櫻」起跑！ 「民歌王子」王瑞瑜1/31開唱

    2026/01/15 16:02 記者劉濱銓／南投報導
    南投埔里鎮暨大櫻花季開跑，廣闊草皮與盛開櫻花每年吸引許多遊客朝聖。（資料照）

    南投埔里鎮暨大櫻花季開跑，廣闊草皮與盛開櫻花每年吸引許多遊客朝聖。（資料照）

    南投埔里鎮暨南大學1月中迎來櫻花季，開闊校地適合親子、老小「全齡賞櫻」，今年受惠天氣寒冷，有助櫻花結出花苞，1月31日至2月1日還有「民歌公益演唱會」，首日邀請「民歌王子」王瑞瑜在櫻花林獻唱，2天活動都有茶席、咖啡、市集、音樂會等，賞櫻可到2月22日。

    暨大校方表示，校園內種植超過3000棵各式櫻花，目前已有山櫻花、八重櫻初綻花朵，花況約1至2成，預計月底進入開花期，後續還有富士櫻、吉野櫻、昭和櫻接力開出紅、粉、白花朵，櫻花季將持續到2月22日。

    校方也說，今年校園在日月潭風景區管理處協助下，在千櫻園進行景觀改善工程，新種1200棵櫻花樹，不僅讓櫻花林更加豐富，預計明年開花將更有看頭。

    另外，暨大櫻花季於1月31日、2月1日也將舉辦「民歌公益演唱會」，首日邀請民歌王子王瑞瑜與清韻合唱團，在櫻舞飛揚的校園獻唱「鄉間的小路」、「春風」等多首經典歌曲，遊客可野餐賞櫻聽民歌，2天活動也有咖啡、市集、音樂茶會、校友回娘家等，盼多元活動讓各年齡層都能自在賞花。

    南投埔里鎮暨大櫻花季開跑，遊客可在櫻花林下野餐，今年還有民歌演唱會，適合全家大小「全齡賞櫻」。（資料照）

    南投埔里鎮暨大櫻花季開跑，遊客可在櫻花林下野餐，今年還有民歌演唱會，適合全家大小「全齡賞櫻」。（資料照）

