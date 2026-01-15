為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    打擊非法日租套房！ 北市信義區非法業者遭斷水電

    2026/01/15 15:55 記者孫唯容／台北報導
    台北市觀光傳播局針對信義區一家非法日租業者，昨（14）日祭出強制執行斷水、斷水，要求立即結束經營。（觀傳局提供）

    台北市觀光傳播局針對信義區一家非法日租業者，昨（14）日祭出強制執行斷水、斷水，要求立即結束經營。（觀傳局提供）

    為杜絕非法日租套房，台北市觀光傳播局針對信義區一家非法日租業者，昨（14）日祭出強制執行斷水、斷水，要求立即結束經營。觀傳局表示，裁處1次怠金後，如繼續經營即斷水斷電，嚴正呼籲非法業者切勿以身試法，也提醒房東注意出租管理，以免自身權益受損。

    觀傳局表示，信義區1家整棟經營日租套房的非法業者，經多次檢舉已處怠金30萬元，但仍繼續違法經營，今年1月14日由觀傳局長余祥帶隊，聯合市府警察局、台電公司、台北自來水處，依「發展觀光條例」及「台北市政府觀光傳播局處理非法經營觀光旅館業旅館業或民宿行政執行作業要點」規定，依法執行斷水斷電，立即停止非法營運，展現嚴打非法日租的決心。

    余祥指出，北市持續強力稽查非法日租套房，裁處次數、罰鍰金額，自2026年1月1日起修正法規、加重處分，針對非法日租套房，經裁處一次怠金後仍持續經營者採斷水電措施。另也設立專人專線，輔導業者合法化，已成功輔導148家非法旅宿合法化，確保旅客住宿安全與品質。

    觀傳局呼籲，請屋主善盡建物所有權人責任，切勿將房屋租給非法業者，否則屆時除遭斷水斷電，也會被國稅局、建管處課以重稅或處以罰鍰。觀傳局強調，非法經營日租套房，一旦查獲將依法查辦，並和市府各單位合作，嚴正執法，絕不寬貸，讓所有到台北的旅客享有安心安全的旅遊住宿環境。

    台北市觀光傳播局針對信義區一家非法日租業者，昨（14）日祭出強制執行斷水、斷水，要求立即結束經營。（觀傳局提供）

    台北市觀光傳播局針對信義區一家非法日租業者，昨（14）日祭出強制執行斷水、斷水，要求立即結束經營。（觀傳局提供）

    觀傳局表示，裁處1次怠金後，如繼續經營即斷水斷電，嚴正呼籲非法業者切勿以身試法，也提醒房東注意出租管理，以免自身權益受損。（觀傳局提供）

    觀傳局表示，裁處1次怠金後，如繼續經營即斷水斷電，嚴正呼籲非法業者切勿以身試法，也提醒房東注意出租管理，以免自身權益受損。（觀傳局提供）

