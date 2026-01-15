為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    空服員起降坐姿有玄機！為何「手放腿下」?專家給答案

    2026/01/15 16:41 即時新聞／綜合報導
    空服員起降時手墊大腿下，旨在確保發生意外時，能迅速展開撤離與救援，示意圖。（歐新社）

    飛機起飛與降落的短暫時刻，機艙內的空服員正進入全神貫注的警戒狀態。專家指出，空服員起降時採取手墊在大腿下的特殊坐姿，並非單純休息，而是名為「防撞姿勢」（Brace Position）的關鍵流程，旨在確保發生意外時，能以最快的速度展開撤離與救援。

    綜合外媒報導，旅客搭飛機時或許曾觀察到，空服員在起降期間會坐在緊急座位上，並將雙手墊在大腿下。航空專家凱薩琳（Katherine Drossos）指出，這是一套標準的「防撞姿勢」；透過將雙腳平放地面、雙手固定於大腿下方，能穩定重心。一旦發生突發性劇烈晃動或衝擊，能大幅降低受傷風險，確保第一時間進行緊急疏散。

    除了肢體準備，空服員在起降期間神情會較嚴肅，是因為正在進行「預演」。凱薩琳透露，由於飛機起降是最容易發生事故的區間，空服員會趁此時反覆掃描緊急出口位置、確認逃生指令與撤離路徑，並針對各種突發狀況進行模擬。這種心理備戰，是為了在意外發生時，能達成「反射性」的應變。

    凱薩琳也提醒，空服員的專業坐姿是應變準備，而旅客的配合度則是安全基礎。她呼籲，飛機起降期間將椅背豎直、收好餐桌並繫緊安全帶，是為了確保關鍵時刻逃生動線無阻。她強調「乘客自律的配合與機組人員各司其職，才能共同守護安全」。

