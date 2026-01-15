為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣首個茶園土壤碳匯方法學通過審定 接力推永續茶品牌

    2026/01/15 15:44 記者楊媛婷／台北報導
    以草生栽培法提升有機友善茶園土壤碳匯方法，已在2025年11月26日通過環境部審定。（新生永續顧問提供）

    以草生栽培法提升有機友善茶園土壤碳匯方法，已在2025年11月26日通過環境部審定。（新生永續顧問提供）

    極端氣候成日常，國內茶葉產量也受到影響，草生栽培讓土壤更健康，也維持土地存碳能力，但仍需方法學確定碳匯量，新生永續顧問公司提出的「以草生栽培法提升有機友善茶園土壤碳匯」方法學去年11月通過環境部審定並公告，有助採草生栽培模式茶農計算碳匯量。

    過去為減少茶園雜草，通常需施用藥物，但施用化學藥劑後常有破壞生態，或影響土壤酸鹼值等進而影響產量，擔任新生永續公司顧問、本身也在拉拉山經營茶園逾10年的劉承哲則用「不除草、不施肥、不灌溉」的方式，劉承哲表示，茶葉沒有減產，8年下來，茶葉總產量反增3成，而且每年都持續成長，顯示健康土壤與農業韌性之間的正向關係。

    劉承哲表示，草生栽培法透過保留地表植被，被國際視為兼顧生產與生態的永續農法，相關研究顯示，在適當管理下，草生栽培平均每公頃每年可增加約 0.5 公噸土壤有機碳，使茶園從碳排來源轉為潛在的碳吸納場域，因此也進一步提出專為有機與友善茶園設計、以實際量測為基礎的農業碳匯方法，該方法可適應台灣小農為主的組成，只要直接在茶園採集土壤樣本，每5年量測一次後計算，並且0.1公頃面積就可加入，讓小農可合併參與，適合合作社或產地聯盟。

    相關措施也吸引部分企業如國泰人壽合作，協助坪林茶農導入草生栽培法，並建立土壤碳匯指標，並透過永續茶品牌「Talent Green」呈現。

