中市廚餘機補助最快「這時」撥款！1萬戶7天額滿 首批過關率低到嚇人

台中市限量補助購買家用廚餘機，2日開放申請後，短短7天已經額滿。（經發局提供）

台中市去年底宣布元旦起限量補助1萬戶、每戶5千元購買家用廚餘機處理廚餘，2日開放申請後，短短7天已經額滿，經濟發展局表示，目前已加派人力集中審件，首批551件完成審核，卻有逾7成要再補件，僅不到2成文件齊備、資格符合，合格案件將至2月起陸續撥款。

經發局表示，自1月9日截止受理後2天內，完成首批共551件申請案件初步審核，其中91件文件齊備、資格符合，將優先進入後續核撥流程；403件已依規定通知補件，另有57件因資格不符或自行撤銷申請而退件。

請繼續往下閱讀...

經發局加派人力集中審件，強調合格案件將自2月初依完成審查順序陸續撥付。

經發局指出，為確保補助資源確實用於「實際購機、落實廚餘減量」，市府在核撥補助前啟動實質從嚴查驗機制，第一，進行「鑑賞期核對」，確認申請人已過消費者保護法規定的鑑賞期，避免以退貨方式詐領補助；第二，於撥款前再次進行「製造機號碼及發票二次勾稽」，確認機號與發票未與其他案件重複，且發票狀態仍為有效，雙重把關防堵不當申請。

經發局強調，所有案件均採逐案審查，若查獲不實申請、先領補助後退貨或轉售牟利等情形，將撤銷補助資格、追回款項，並依法移送相關單位究辦，請市民切勿以身試法。

至於市府何時能確定加碼增加家用廚餘機補助及補助戶數，經發局回應，目前正審核萬件申請書再核撥補助，未來會視執行成效後再行評估，何時增加補助尚無明確期程。

經發局首批完成審核551件，有逾7成要再補件，僅1成6文件齊備、資格符合。（經發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法