二仁溪沿岸大變身 20公里步道串聯完工

高雄、台南兩市交界河川二仁溪，8年前啟動景觀營造工程，分6期逐期施工，第5、6期工程去年底完工，長達20公里河岸沿線廣植喬木、完善步道、增加休憩平台，並新增橋下引道，昔日令人掩鼻走避的「黑龍江」，如今已成為民眾運動休閒的好去處。

立委邱志偉表示，二仁溪早期因焚燒廢五金深受戴奧辛汙染，一度成為黑龍江，經他向水利署爭取經費補助，六河川分署從2018年起啟動景觀營造工程，同步在左右兩岸進行工程，共分6期逐期施工。

其中，第1期從湖內葉厝甲、太爺段進行營造及增加橋下引道後，逐期擴大營造工程範圍，後續從茄萣萬福、福德里，湖內忠興、文賢、太爺、田尾及大湖里等範圍，從二仁溪鐵路橋到出海口的景觀營造工程逐期完成，第5、6期工程去年底完工。

邱志偉指出，二仁溪景觀營造河岸長達20公里，沿線廣植喬木、增加休憩平台，並新增橋下引道，步道也完成串聯，不會與道路交織，對於運動休憩民眾安全更有保障，整個二仁溪沿岸也呈現截然不同的風貌。

他強調，二仁溪營造工程最上游起點日治時期舊鐵路橋，被列為市定古蹟，他爭取文化部文資局經費補助，目前已完成調查研究、修復工程規劃設計作業，後續維修工程文資局已匡列1.1億元經費，將補助6600萬元，預計今年啟動修復，維修完成屆時民眾往返二仁溪左右兩岸將更便利。

此外，在邱志偉力爭下，環境部也核定全額補助13.45億經費，由台南市環保局進行二仁溪床廢五金去化工程，針對完成調查的4處廢五金密度較高的工區，將逐一施工去化，溪床廢五金全面完成清除後，二仁溪可望成為真正的清水溪。

