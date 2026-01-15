整備專案來了！春節就醫免直衝急診 特別門診、UCC分流上線

衛福部政務次長莊人祥指出，春節急診量約增至平日1.5至1.7倍，將加強分流輕症與疑似感染個案，讓急診留給重症病人。（記者邱芷柔攝）

今年春節連假長達9天，返鄉團聚、聚餐加上天氣寒冷，呼吸道感染、腸胃不適與慢性病惡化風險同步升高，急診人潮恐再度湧現，衛福部今（15日）召開記者會宣布啟動「春節整備專案」，特別強化「傳染病特別門診」與「假日輕急症中心（UCC）」兩大分流機制，並提醒民眾掌握「六動作」，讓就醫更順暢、過年更安心。

衛福部政務次長莊人祥指出，春節期間急診就醫量約為平日的1.5至1.7倍，且以非重症病患為大宗，常見原因包括基層診所休診、輕症病人集中往醫院跑，加上醫院人力輪休、病床調度受限，導致急診壓力倍增，為避免小病也擠急診，希望把輕症與疑似感染個案引導到合適門診處理，讓急診保留給真正需要搶救的重症病人。

請繼續往下閱讀...

專案將自1月31日至3月1日實施，針對流感、腸胃炎等常見傳染病，政府獎勵急救責任醫院於初一至初三（2/17至2/19）開設「傳染病特別門診」，提供有發燒、咳嗽、流鼻水、腹瀉、嘔吐等症狀的民眾就近就醫，不必全擠到急診室排隊；民眾可至各醫院官網、疾管署或地方衛生局網站查詢開診名單與時段。

除了醫院特別門診外，春節期間假日輕急症中心也將提供7天服務（除夕2/16、初五2/21未開診），目前台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等地共設有13處UCC，開診科別包含內科、兒科、外科（含骨科），可處理感冒、腸胃不適、扭傷拉傷、輕微外傷等非急重症問題。

衛福部提醒民眾掌握「六動作」，一、慢性病提早回診，自1月31日起回診由醫師處方給藥或預領下個月（次）藥量；二、藥物備齊，除慢性病藥物也要備齊腸胃、感冒症狀用藥；三、疫苗能打就打，提前建立保護力；四、有類流感症狀及早就醫用藥，用藥時也要看清楚避免交互作用；五、就醫前善用健保APP查詢開診資訊，就近就醫；六、感冒、腸胃不適或輕微外傷多利用特別門診與UCC分流就醫。

衛福部今（15日）召開記者會宣布啟動「春節整備專案」，特別強化「傳染病特別門診」與「假日輕急症中心（UCC）」兩大分流機制。（記者邱芷柔攝）

衛福部提醒民眾掌握「六動作」配合分流。（衛福部提供）

假日輕急症中心將在春節期間提供7天服務（除夕2/16、初五2/21未開診）。（衛福部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法