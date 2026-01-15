大社蜜棗評鑑冠軍盃 被銀樓老闆拿走了

大社區農會今（15）日舉辦品質評鑑會，74歲孫重塭抱走冠軍盃。（記者洪臣宏攝）

高雄蜜棗進入盛產季，大社區農會今（15）日舉辦品質評鑑會，74歲孫重塭抱走冠軍盃。孫重塭另外一個身分是銀樓老闆，栽培蜜棗資歷才6年多，首次參賽就打敗眾多好手，公布名單時連他都訝異不已，他也大方透露祕訣。

大社區農會蜜棗評鑑會為地區年度盛事，今年參賽者大多為老面孔，多位更是常勝軍，孫重塭出線後，高市農業局長姚志旺、大社區農會總幹事謝清標等人都豎起大拇指稱讚。

請繼續往下閱讀...

孫重塭經營銀樓多年，他原將一分半土地承租友人種植蜜棗，6年前友人另覓他地，他這名門外漢為了打發時間，讓生活不無聊，毅然展開斜槓人生，承接起栽植工作。

他說，自己並非對農業一竅不通，從小跟著父母從事農務，年輕時也曾種植絲瓜，還因為口碑好相當熱賣。他說，種植蜜棗的確很不同，一開始慢慢摸索，不懂的就問朋友，如今已經上了軌道。

至於種植訣竅，他說，用牛奶粉、海草精等發酵有機肥，且勤於雇工疏果。他送評鑑的蜜棗都有4、5兩重，甜度在15度以上，果皮光滑賣相佳，拿下人生第一座冠軍盃。

大社區農會今（15）日舉辦品質評鑑會，74歲孫重塭抱走冠軍盃。（記者洪臣宏攝）

大社蜜棗品質佳，競爭激烈。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法