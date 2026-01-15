東海大學有「愛媽」餵食 流浪犬半夜狂叫抓4隻、跑了2隻

東海大學校區流浪狗佔地擾民。（民眾提供）

東海大學教職員宿舍區常有流浪狗出沒，教職員控訴有「愛媽」餵食導致犬隻群聚，常在夜間吠叫、追車並霸佔馬路，半夜「吹狗螺」吵到不能睡覺，台中市動物保護防疫處派員捕捉4犬，另將2隻黑犬列為追捕對象，校方稱將配合主管機關評估及後續處置。

民眾控訴，東海大學教職員宿舍群馬路上，常有流浪狗出沒，有「愛媽」或不明人士騎車餵狗，犬隻追逐師生汽機車，連訪客機車都被嚇過，也曾橫躺霸佔馬路並撲人做勢攻擊，狗狗也常在夜間吠叫，吵到住宿教師不得安寧，動保處去年派員捕捉，部分犬隻躲進草叢未被帶走。

台中市動物保護防疫處說，去年（2025）1月起陸續出勤67次，吹箭捕捉到4犬，至於教職員宿舍通報2隻黑犬，警戒心極高迅速逃入草叢躲避，因犬隻夜間視力靈敏，光線不足及地勢不明情況，人力追捕不易，將輔以誘捕籠持續圍捕2黑犬。

東海大學表示，長期關心野狗問題，並訂定校園犬貓管理辦法管理，針對民眾反應宿舍區出現流浪犬隻徘徊及夜間吠叫，已通報台中市動物保護主管機關，並配合專業評估與後續處置。

