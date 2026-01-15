為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    嚕嚕米現身中捷！姆明一族彩繪列車今起上線

    2026/01/15 14:57 記者蘇金鳳／台中報導
    姆明（moomin）在捷運高鐵台中站迎賓。（中捷公司提供）

    2026中台灣燈會將於2月15日小年夜在水湳中央公園隆重登場，民眾可以看到全台最大、寬達60公尺「極光下的姆明谷」（嚕嚕米）主燈區，將會有相當夢幻極光秀，中捷要讓民眾提早感受到嚕嚕米的可愛，「姆明一族（The Moomins）彩繪列車」今（15）日起正式上線，將車廂變身為移動的極光童話森林，讓乘客與姆明一同搭捷運。

    中捷公司表示，台中市政府今年攜手國際級IP「姆明一族 」，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，讓中台灣燈會引爆話題，而民眾不用等到燈會開幕，只要搭上捷運彩繪列車，就可看到車門與橫直幅海報皆布滿可愛的姆明一族成員，彷彿瞬間穿越至極光下的姆明谷。

    此外，捷運高鐵台中站也設置姆明特色裝置氣模，讓旅客一抵達台中，即感受到最甜蜜的迎賓驚喜。

    中捷公司總經理朱來順表示，芬蘭連續多年獲選為世界最幸福國家，而台中也是幸福城市，兩者的結合極具意義。透過這列精心打造的「姆明彩繪列車」，希望旅客從踏進車廂的那一刻起，有療癒與溫暖的感受。

    中捷公司表示，想捕捉姆明一族列車的可愛身影不用在月台苦苦守候，只需下載「台中捷運APP」，即可透過查詢功能即時掌握彩繪列車的進站時間，無論是想合影打卡，或是享受被姆明一族陪伴的通勤時光，都能輕鬆規劃、追車零時差。

