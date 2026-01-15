高齡駕照怎麼換？ 苗栗監理站：新制5月上路、會通知

71歲藝人沈文程代言高齡換照新制。（資料照）

為因應高齡化社會趨勢，交通部推動高齡駕駛人駕駛執照管理制度並大力宣導，不少年長者駕駛接獲資訊，趕忙到監理機關詢問怎麼換？苗栗監理站表示，高齡駕照換照新制將於今年5月起正式實施，在新制上路前，請長輩朋友耐心等候監理所（站）通知後，再辦理相關手續即可。

交通部推動高齡駕駛人駕駛執照管理制度，主要考量隨著年齡增長，部分身體機能可能出現變化，包括反應時間延長、動作速度減緩、知覺與認知能力下降，以及視覺功能退化等情形，進而影響行車安全。

此新制經大力宣導，不少年長者駕駛到苗栗監理站詢問換照辦理事宜。苗栗監理站表示，高齡駕照換照新制將於今年5月起正式實施，在新制上路前，尚無須提前至監理機關辦理換照，請長輩朋友耐心等候監理所（站）通知後，再辦理相關手續即可。

苗栗監理站表示，依新制規定，年滿70歲之駕駛人，完成體檢、免費安全教育課程及危險感知體驗後，可換發有效期限至75歲的駕駛執照；75歲以上高齡駕駛人，則須每3年完成一般體檢及通過認知功能測驗，並同樣參與免費安全教育課程及危險感知體驗，始得辦理駕照換發。此項制度並非限制長者行動自由，而是透過專業醫學評估與科學化測試，協助高齡駕駛人持續安全駕駛。

苗栗監理站表示，高齡駕照換照新制將於今年5月起正式實施，在新制上路前，請長輩朋友耐心等候監理所（站）通知後，再辦理相關手續即可。（圖由苗栗監理站提供）

