植物診療師助農民防蟲害 國考首年逾千人報名

考試院今召開第14屆第53次會議，考選部以「植物診療師考試首次辦理情形」為題進行專案報告。對於首次舉辦的植物診療師考試，在前年8月7日由總統公布植物診療師法後，考選部加速研擬考試規則草案，由考試院於去年4月15日訂定發布專門職業及技術人員高等考試植物診療師考試規則，並於去年8月16日至17日舉行考試，展現考試機關積極任事的精神，與會考試委員皆表示肯定。

考選部說明，植物診療師是第一線農民所需要的受過嚴謹訓練、能於關鍵期迅速診斷問題並提出兼顧效益與安全的管理方案之專業人員。依其他規定，領有植物診療師證書者，得執行植物有害生物鑑定報告、植物疫病蟲害之診斷書、防治意見書及相關植物健康證明文件之簽證業務，並得辦理「植物有害生物之診斷及鑑定」、「植物特定有害生物之監測及調查」、「植物有害生物綜合防治技術、藥劑與資材使用之指導及推廣」、「植物生理障礙之診斷及治療」、「其他法規規定由植物診療師辦理之業務」等。

考選部表示，去年首次舉辦的植物診療師考試，報考1253人，到考1159人，到考率92.50%，顯示報考者積極準備應試；並於同年10月15日榜示，及格643人，及格率55.48%，這些專業人才將深入第一線田間，輔導農民精準用藥、安全生產，以及植物診斷治療服務。

考選部指出，今年植物診療師考試預定於5月12日至21日受理報名，8月15日至16日在台北、台中、高雄3考區舉行考試，請有意取得植物診療師執業證照者把握機會；同時，應屆畢業生也可以先報名，取得「附條件暫准應試」資格，在考試前一日繳驗畢業證書，即可入場應試。

