基隆殯儀館環保金爐要收費 最快3月實施

基隆市立殯儀館的環保金爐未來要收費。（記者盧賢秀攝）

基於使用者付費原則，基隆市政府公告「基隆市公立殯葬設施使用管理辦法」修正草案，增訂環保金爐使用費，焚燒庫錢、紙紮屋及其他紙製品都將收費，其中庫錢按焚燒數量採累進費率計算，最快3月實施。

民政處表示，市府2000年制定「基隆市公立殯葬設施使用管理辦法」，前次修法在2022年，今年修法主要是反映殯葬設施整體營運成本，修正相關設施的收費標準，以及得減免使用規費之資格與減免標準。

請繼續往下閱讀...

民政處指出，市府在2024年底設置「紙錢專用環保金爐」，運轉時間自上午9點至深夜11點半，考量人力不足，去年編列278 萬元委外代操作管理。因灰渣清運及管理人力費用增加，市府委外代操作費400萬元，為減輕市庫負擔並基於「使用者付費」原則，增訂紙錢專用環保金爐使用費。

包括焚燒庫錢每包限重1公斤，30包以下收費1000元，31包至60包3000元，61包至90包6000元，91包至120包9000元，121包以上每包收費200元。

紙紮屋則分為精緻型每件收費200元，竹架型每件收費400元，配合爐口尺寸，焚燒物品限高120公分、寬160公分、深180公分以內，至於焚燒其他紙製品，例如紙蓮花、紙元寶等，每件收費200元。

這項管理辦法須經市務會議通過，報市議會備查，預計最快3月才會實施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法