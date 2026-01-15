政大推出「政大鮮修」數位課程 23門課程供高中生提前體驗

「政大數位知識城」平台中的數位課程豐富多元，開放全國高中生免費修習。（圖由政大提供）

為協助高中生及早探索學涯方向、順利銜接大學學習，政治大學本月份推出「政大鮮修」數位課程推廣活動，自校內「數位知識城」平台超過515門課程中，精選各學院23門具代表性與學習價值的數位課程，規劃6小時的精華內容，開放全國高中生免費修習，讓學生在升學選擇前，先行體驗真實的大學課堂樣貌。

文學院課程包括中文系黃庭頎老師的《迷因漢字》，以貼近生活的例子引導學生理解漢字的演變與文化意涵；歷史系倪墨杰老師的《由下而上的中美關係史》，則透過不同視角，引導學生理解國際關係背後的歷史脈絡。

社會科學學院聚焦公共議題與社會現象，財政系羅光達老師的《生活中的經濟學》說明經濟學在日常生活中的應用；政治系陳建綱老師的《自由民主的哲學入門課》，引導學生思考民主制度的核心價值；公行系廖興中老師的《政府數位轉型基礎篇》，回應數位治理與公共創新的發展趨勢。地政系林左裕老師的《AI在不動產金融與投資中的應用》，則展現科技與產業結合的跨域學習特色。

商學院課程聚焦金融科技、管理與人工智慧。風險管理與保險學系王儷玲老師的《金融科技創新趨勢與監理》，介紹科技對金融產業的影響；會計系馬秀如老師的《歡迎光臨會計小鎮》，以生活化方式說明會計基本概念；資管系簡士鎰老師的《商業人工智慧導論》，以及企管系羅明琇老師的《供應鏈與服務策略》，協助學生理解企業面對數位轉型與全球化的挑戰。

理學院方面，應用數學系蔡炎龍老師的《成為Python數據分析達人的第一門課》，引導學生認識程式與資料分析基礎；心理系楊建銘老師的《睡眠心理學》，則從科學角度說明睡眠與學習、情緒之間的關聯。

對法律領域有興趣的學生，可修習法律系陳志輝老師的《刑法（一）》與《刑法（二）》開放式課程，體驗大學法律教育的嚴謹訓練。傳播學院由廣告系林日璇老師開設《數位遊戲與傳播》及《虛擬實境與元宇宙》，帶領學生認識新媒體與科技對社會的影響。

外語學院課程包括土文系熊道天老師的《土耳其，怪？不奇怪！》，介紹語言與文化特色；英文系姜翠芬老師的《西洋文學經典》，以及日文系林士鈞老師的《林老師日語動詞寶典》，協助學生從不同角度認識語言學習的價值。

國際事務學院推出外交系盧業中老師的《霸權的邏輯》，以及鄧中堅老師的《美國外交政策》，培養學生理解國際政治與全球局勢的能力；教育學院洪煌堯老師的《知識創新教育》，則提供對教育領域有興趣的學生進一步探索。

資訊學院方面，資科系張家銘、彭彥璁老師共同開設《資料科學與深度學習》，為對人工智慧與資訊科技有高度興趣的高中生，提供較進階的學習內容。

