為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    皮薄、汁多、甜度夠 高雄冠軍蜜棗出爐

    2026/01/15 14:25 記者洪臣宏／高雄報導
    孫重塭（中）奪下今年大社區蜜棗評鑑冠軍，姚志旺（左）、謝清標都豎起大拇指稱讚。（記者洪臣宏攝）

    孫重塭（中）奪下今年大社區蜜棗評鑑冠軍，姚志旺（左）、謝清標都豎起大拇指稱讚。（記者洪臣宏攝）

    高雄蜜棗進入盛產季，大社區農會今（15）日舉辦品質評鑑會，74歲老農孫重塭奪冠。大社區農會表示，今年氣候穩定，蜜棗產量較去年增加一倍以上，且品質更佳，連日在台北果菜市場拍賣出好成績，農曆年伴手禮可望推高價格。高市農業局局長姚志旺表示，今年蜜棗皮薄、汁多、甜度夠，正是品嘗最佳時機。

    大社區為高雄市蜜棗及芭樂生產重鎮，大社區農會蜜棗評鑑會為年度盛事，今年收成好，競爭更加激烈，得獎者為冠軍孫重塭、亞軍陳佑誠、季軍蘇晁弘。優勝名單有林錦輝、吳保發、錢沛緹、李俊達、吳楊月琴、陳昶宏。

    大社區農會總幹事謝清標指出，評鑑項目包括果相、甜度、大小等，送來評鑑的蜜棗都有4、5兩重，甜度在15、16度，品質大多在伯仲之間，評審很傷腦筋。他說，今年蜜棗品質佳，在台北果菜市場拍賣價格平均為每公斤100元，這是非常好的成績。

    大社區蜜棗種植面積約80公頃。謝清標表示，去年受到山陀兒等連續4個颱風侵襲，果樹受傷致產量剩下4成，果皮受傷則賣相不佳，今年天候平穩，產量恢復正常，預計為去年1倍。由於國內價格不錯，今年政策性配合外銷日本的數量減少，顯現國人對高雄蜜棗的喜愛。

    農曆春節前上市的蜜棗有「珍寶」、「雪麗」、「珍愛」3種品項，「珍蜜」則在年後推出。

    冠軍蜜棗有4、5兩重，甜度都在15、16度。（記者洪臣宏攝）

    冠軍蜜棗有4、5兩重，甜度都在15、16度。（記者洪臣宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播