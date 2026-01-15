「這些地區」空品亮橘燈 環境部：敏感族群減少戶外劇烈活動

環境部提醒，目前中部、雲嘉南、高屏地區、三重地區、金門地區空品亮橘燈，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。（資料照）

冷氣團減弱，天氣晴朗、白天偏暖，環境部提醒，由於今日環境風場偏東風，因此西半部水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，目前也發布空品提醒中部、雲嘉南、高屏地區、三重地區、金門地區空品亮橘燈，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環境部空氣品質監測網資訊顯示，今日環境風場為偏東風，輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部以北短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

環境部大氣司大氣監測預報科長游智淵說明，這2天冷氣團減弱、風速減弱，導致水平擴散條件不佳，同時在「輻射冷卻」影響下，也會影響空氣重直擴散，使得近地表的空氣污染物質無法擴散，因此西半部空氣品質情形較差。

游智淵進一步解釋，其中中南部又位於下風處，加上地形效應影響，導致擴散條件更差，再加上工業、交通污染源等空氣污染來源較多，在境外污染物及本地污染物累積雙重影響下，使得中南部今日空品多呈現「橘色提醒」等級。

至於三重測站為何也出現橘燈提醒？游智淵指出，目前北部地區觀測到懸浮微粒（PM10）約在20-30μg/m3，部分測站數值略高，其中三重主要因測站位於交通要道處，加上風速偏弱，導致污染物不易擴散，濃度相對偏高。

環境部提醒，目前中部、雲嘉南、高屏地區、三重地區、金門地區空品亮橘燈，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

