    路易莎聊天遭K書男怒嗆「小聲點」 雄女神回一句獲28萬人讚爆

    2026/01/15 15:26 即時新聞／綜合報導
    近日有網友分享，自己到連鎖咖啡廳路易莎消費時，目睹一名男學生不滿鄰桌2名女子聊天音量，特意出聲要求2人小聲一些，反被對方以「雄女」身分回擊，貼文引發眾人熱議。示意圖。（資料照）

    近日有網友分享，自己到連鎖咖啡廳路易莎消費時，目睹一名男學生不滿鄰桌2名女子聊天音量，特意出聲要求2人小聲一些，反被對方以「雄女」身分回擊，貼文引發眾人熱議。示意圖。（資料照）

    室內採光明亮的咖啡廳，時常吸引不少民眾攜帶課本、筆電坐在店內讀書或工作，卻也因此時常爆發各種爭議。近日有網友分享，自己到連鎖咖啡廳路易莎消費時，目睹一名男學生不滿鄰桌2名女子聊天音量，特意出聲要求2人小聲一些，反被對方以「雄女」身分回擊「一句話」，貼文引發眾人熱議，大批網友紛紛留言力挺反擊女子。

    據了解，一名網友日前在社群平台Threads發文表示，他週末到路易莎消費，期間聽到店內有2名女子以一般音量聊天，坐在她們隔壁桌、正在讀書的一名男同學，似乎不滿2人打擾到自己讀書，特意走到2人身邊表示︰「你們可以小聲點嗎？很多人在唸書」，其中一名女子當場回應，向對方強調︰「路易莎並非只能唸書的地方。」

    男同學聽到這句話隨即惱羞成怒反嗆對方︰「我沒差啊，我繼續唸書，妳們加油」，結果女子非但沒有生氣，還冷冷補上回應對方︰「我們雄女的，還是你先加油吧」，目睹全程的原PO則忍不住在一旁憋笑，並將這段見聞分享到網上。

    貼文一出後吸引逾570多萬次瀏覽、28萬人按讚，絕大多數網友一面倒聲援該名女生，認為咖啡廳本就屬於公共與社交空間，而非圖書館，「這一局，雄女完勝」、「雄女真的好嗆，超喜歡」、「傷害性不大，卻侮辱性極強」、「在咖啡廳唸書沒問題，要別人安靜就是問題」、「在咖啡廳唸書本來沒問題，但要求他人保持安靜就有問題」。

    也有不少人吐槽，「去咖啡聽讀書就是在騙自己我很努力」、「咖啡館讀書到底是什麼時後帶起來的風氣」、「老實說咖啡店本來就不是拿來唸書的地方」、「咖啡廳是給客人喝咖啡跟聊天的地方，不是給人唸書的地方欸」、「其實一直不懂為什麼在家或在圖書館讀不下去，反而在咖啡廳、速食店就讀得下去」。

    另有其他網友分享類似經歷，透露自己曾與同業在星巴克洽談公事時，遭到現場學生抗議，他當下先是指著桌上加點多次的餐點，接著詢問店員︰「你是老闆的話，會比較希望哪一種客人，是我們這樣持續消費的，還是只點一杯咖啡就坐上一整天？」，隨後店員向學生說明，強調無論身分為何，所有顧客皆享有在店內正常交談的權利。

