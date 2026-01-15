為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    淡江大橋景觀路燈裝上去了！ 橋面車道、人行道分配出爐

    2026/01/15 13:51 記者吳亮儀／台北報導
    公路局公布淡江大橋橋面道路設計、景觀燈設計。（圖由公路局提供）

    由交通部公路局獨立建造的淡江大橋即將在今年5月12日通車，公路局今天（15日）說明，主橋面的造型景觀路燈已經裝設，並公布橋面的車道和人行道規劃，「整座橋都可以是觀景平台」。

    淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，雖然橋的兩端分別在新北市淡水區和八里區，但由於新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以從來不曾參與過淡江大橋的建造。

    公路局新建工程分局第三工務段段長鄭閔中指出，景觀燈柱預設126支，目前已經已完成安裝80支，剩餘46支預計在今年1月底完成。照明燈柱最上層是裝飾性LED燈、LED燈條、公路照明、間接燈帶、LED投射燈。

    鄭閔中說，很多民眾會問「淡江大橋上有沒有觀景平台」？他指出，主橋有設置人行道，從八里端到淡水端，所以整座淡江大橋都可以是觀景平台，也還有自行車道，各自有2.5公尺寬。另外，還有機慢車道、快車道、公車道、輕軌預留區等。

    公路局說明，搭配著斜拉鋼索的配置，景觀燈柱設置在鋼索之間，每根燈柱的高度與角度皆不同，形成與斜索呼應的節奏韻律，不僅提供照明的功能，透過光影的律動，帶出宛如舞者般翩翩起舞的設計理念。

    公路局表示，隨著淡江大橋各項工程進度順利推進，持續努力朝115年5月12日通車目標穩健前進，期望通車後將為北部交通與經濟注入新動能，並成為臺灣工程技術的最佳典範。

    公路局公布淡江大橋橋面道路設計、景觀燈設計。（圖由公路局提供）

