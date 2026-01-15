北市檢出3件螃蟹重金屬超標 2件黃魚用致癌禁藥

3件甲殼類檢出重金屬鎘超標。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（15日）公布114年度11月執行生鮮水產品第3波抽驗專案結果，共計抽驗32件，檢驗結果有5件不符合規定；2件黃魚檢出還原型結晶紫（leucocrystal violet, LCV）以及3件甲殼類檢出重金屬鎘超標。衛生局針對違規事項已裁罰業者並銷毀產品，或已移請來源轄管衛生局辦理，出售黃魚的2家業者無法提供產品確切來源，依食品安全衛生管理法規定處辦。

衛生局抽驗依產品種類檢驗48項動物用藥多重殘留、孔雀綠及結晶紫及4項代謝物、重金屬（鎘、鉛、甲基汞）及組織胺，抽驗32件生鮮水產品，包含6件魚類、5件貝類、16件甲殼類、5件頭足類。

衛生局表示，2件「黃魚」分別檢出還原型結晶紫1.2ppb及1.7ppb（標準：不得檢出）不符「動物用藥殘留標準」，違反食品安全衛生管理法，應處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，也依同法規定產品應予沒入銷毀。此外，2件違規黃魚業者皆無法提供產品確切來源，妨礙衛生局後續源頭追蹤查核，已依違反食品安全衛生管理法規定處辦。

衛生局也補充，還原型結晶紫可避免水產品遭黴菌、微生物感染，但對於人體有致癌風險，因此未准用於食用水產品，為不得檢出之動物用藥。

衛生局提到，還有3件甲殼類（旭蟹、冷凍旭蟹、三點蟹）分別檢出重金屬鎘：1.5 mg/kg、0.8 mg/kg及1.1 mg/kg（標準：0.5 mg/kg），不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，違反食品安全衛生管理法規定；依同法應予沒入銷毀，也依規定經命限期改正，屆期不改正者，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，上述3件產品已移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。

衛生局解釋，重金屬進入人體的途徑包括食物、吸入灰塵、皮膚接觸及飲水等；而水產品中重金屬的來源，主要是因為生長於受污染的水體，水產品都可能含有微量的重金屬，包括鉛、鎘及甲基汞，但也不必太擔心，均衡攝食各類水產品，不偏食特定大型魚類，即可降低重金屬攝取的風險。

