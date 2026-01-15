旅行社委外拆石綿瓦屋頂不當敲碎粉塵四散 嘉市環保局將開罰

網友爆料投訴，東南旅行社委託廠商拆除舊址的石綿瓦，竟不當敲碎、未依規定處置，批評宛如罔顧人命。（民眾提供）

東南旅行社去年10月委託廠商拆除嘉義市中正路舊址的石綿瓦浪板，預計今年1月16日清運；廠商日前清除工作收尾，疑雇外籍移工徒手拆除、敲碎石綿瓦，致粉塵四處飄散，民眾網路爆料痛批「罔顧人命」。東南旅行社今回應，拆除清運工程都委託廠商處理，廠商勞工安全防護、清運督導有疏失，將配合環保局處理，後續依合約究責，對造成附近居民、大眾不安表達歉意。

多名網友日前透過「脆」網路平台爆料，東南旅行社委外廠商疑雇外籍移工在沒防護裝備下，攀爬屋頂徒手拆除石綿瓦浪板，還不當敲碎裝袋、致粉塵四散，中正路為嘉義車站前鬧區，等同讓嘉義車站前一級戰區暴露於石綿瓦一級致癌物風險之中，聯絡東南旅行社僅收到「不知道、委託廠商處理」等推託之詞。

請繼續往下閱讀...

東南旅行社表示，嘉義舊址是超過75年老屋，去年7月受丹娜絲颱風肆虐毀損，10月底廠商排定拆除並清運，因受災石綿瓦屋頂拆除、清運繁多而塞車，延至今年1月16日清運。

東南旅行社說，拆除、清運過程獲民眾陳情，發現廠商有督導、勞工安全防護等疏失，立即停止作業，配合環保局稽查輔導改善處置作為，將石綿瓦廢棄物封裝放置原地；13日廠商細部收尾作業，員工原本有戴口罩等防護裝備作業，然仍有疏漏，向附近居民、市民致歉，16日會依法規完成清運作業。

嘉義市環保局副局長孫意惇說，去年10月獲報即派員稽查，現場石綿瓦都已拆除，輔導業者將石綿瓦妥善裝填封裝，執行過程配合灑水，委由合法清除機構清除，10月底複查石綿瓦廢棄物已採取覆蓋等防護措施。

孫意惇表示，13日再接獲民眾投訴，稽查人員到場時現場已沒有人，後續將陳情人提供的影片，移由勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心處理，並依「廢棄物清理法」告發處分，可處1200元以上6000元以下罰鍰。

東南旅行社委外拆除嘉義舊址石綿瓦屋頂，因有勞工安全、廢棄物處理等問題，嘉義市環保局將裁罰處分。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法