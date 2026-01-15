修《解聘辦法》遭教團質疑 教育部：指控非事實

教育部近日發布修正教師《解聘辦法》及《考核辦法》，遭到教團質疑且批評，教育部澄清，相關說法與修法事實及制度內容多有不符。（資料照）

教育部近日發布修正教師《解聘辦法》及《考核辦法》，遭到教團質疑且批評，教育部澄清指出，相關說法與修法事實及制度內容多有不符，工會及教團建議已具體反映於制度設計中，但尊重各界表達意見的權利，亦將持續蒐集實務回饋、滾動檢討制度。

此次修法完成後引來部分批評聲音，指稱為「強行修法」、「未解決濫訴與小案大辦」、「擴大外聘調查」、「使校園司法化」等。教育部強調，相關建議已具體反映於制度設計中，包括強化受理與分流機制、不受理匿名檢舉，並明定教師於教師評審委員會或考核委員會陳述意見時，學校應主動提供調查及輔導資料，以保障知情權等。

關於「強行修法」之指控，教育部表示，修法是基於制度實施1年多後的實務檢視，教育部於去年6月完成整體調查及現場數據蒐集分析，並蒐集地方政府、學校及相關團體意見，經預告及溝通程序後完成修正，並非倉促或未經討論之修法。

而修法未處理濫訴與小案大辦問題，教育部指出，修法正是基於實務數據，正視濫訴與小案大辦確實存在的問題，新增「受理前即行判斷」及「受理後案件分流」機制，明確限制匿名檢舉，並強化檢舉責任設計，避免一般教學、管教或溝通爭議，一開始即進入最嚴格之調查程序，強化檢舉責任，降低濫訴風險。

對於教團指稱「全外聘調查擴及一般案件」，教育部回應，教師成績考核案件仍應派校內人員調查，外聘調查僅限於校內確實無法組成調查人力等特殊、必要情形，並非全面或常態適用。而憂心校長「權責真空」變成「巨嬰」，教育部說明，新制是在不同意見並存下，為回應校長是否偏頗或承受不當壓力之疑慮，調整其於受理判斷中的角色分工，校長仍負責召集、釐清事實及行政協調。

此外，將修法定性為使校園「司法化」或「法律割喉戰」，教育部強調，修法正是透過預防性設計與分流機制，讓一般事件回歸校內專業與考核處理，減少行政內耗與對立。修法明確設置「輔佐人制度」，在調查及會議過程中提供程序協助與支持，同時亦將持續強化調查人員專業訓練，並有退場機制汰除不適任調查人員，確保調查程序的客觀、公正與專業。

教育部也嚴正指出，制度討論若刻意忽略修法內容與實務事實，僅以全面廢除相關機制作為訴求，仍難以回應不適任教師處理及學生權益保障等教育現場的實際問題。教育部的責任，是在確保學生受教權益與教師教育專業之間，建立可運作、可檢討的制度，而非以否定制度本身取代對制度的理性討論。

