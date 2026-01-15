北市機車駕訓補助開放報名 最高補助6500元

場內機車駕訓和考照前、後道路安駕訓練說明。（交通局提供）

台北市機車駕訓補助即起開放至12月15日，交通局交通安全科長鄭麗淑表示，今年規劃「機車駕訓及道路安駕」、「機車駕訓」、「道路安駕訓練」3大方案，依據方案選擇不同，包含中央補助及北市加碼，補助金額介於2400元至6500元，扣抵台北市民營汽車駕訓班費用，訓練費自付額可望「0元」。

依據台北市民營汽車駕訓班學費標準，機車駕訓練費2800元至3700元、道路安駕訓練費約1200元至2500元。

請繼續往下閱讀...

方案一「機車駕訓及道路安駕」，計400個名額。參加駕訓班場內訓練，並完成場外道路訓練（考照前或考照後擇一），交通部公路局補助訓練費2500元至3800元，台北市加碼2700元，合計5200元至6500元。以最高補助6500元來看，扣除機車駕訓練費3700元、道路安駕訓練費2500元還有剩，形同民眾自負0元，考照及道路訓練一次完成。

方案二「機車駕訓」，計604個名額。僅參加駕訓班場內訓練課程，中央及北市各補助1300元，合計2600元，民眾自負200元至1100元。訓練時數包含車輛構造、交通法規及防禦駕駛等學科6小時及術科10小時。

方案三「道路安駕訓練（考照後）」，計104個名額。已考取駕照者，也可報名場外道路訓練課程，中央與北市各補助1200元，合計2400元，民眾自負0元至100元。課程內容涵蓋防禦駕駛觀念、裝備及車輛檢查說明；路邊起步、左右轉彎、變換車道、迴轉和臨停等實際道路訓練，1趟3公里，還有課後指導。

交通局補充，符合報名資格（年滿18歲或持有普通重型機車駕照）且有意願參加補助方案，可洽大台北駕訓班、聯合駕訓班、華豐駕訓班、濱江駕訓班、大湖駕訓班、現代駕訓班。

符合報名資格及有意願參加者，可洽駕訓班。（交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法