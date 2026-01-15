桃捷聯名林口三井OUTLET一日票1/19限量開賣 小燈箱鑰匙圈及購物優惠雙重送

桃捷公司結合MITSUI OUTLET PARK林口開館10週年及「10週年誕生祭」活動，推出限量聯名1日票紀念套組，1月19日起開賣，內含限量版桃捷1日票1張，並贈送紀念小燈箱鑰匙圈。（圖由桃捷公司提供）

桃園捷運公司結合MITSUI OUTLET PARK林口館（三井OUTLET）開館「10週年誕生祭」活動，推出限量聯名一日票紀念套組，1月19日起開賣，每組原價320元，優惠價299元，內含限量版桃園機場捷運一日票1張，並贈送專屬設計紀念小燈箱鑰匙圈1個，僅限這次紀念套組獨家入手。

桃捷公司表示，聯名一日票推出金色、銀色兩款設計合計2000組，款式採隨機，票面以機捷電聯車意象結合三井OUTLET十週年為主軸，融入數字「10」造型與商場多元品牌風貌，小燈箱鑰匙圈則是週年紀念的特製小物，以OUTLET建築輪廓結合美食、美妝、時尚、娛樂、書店等元素為設計靈感，透過扣環可隨身掛在背包上，輕鬆開啟LED燈，照亮包內空間方便尋找錢包或手機，也能當作小夜燈使用。

桃捷公司表示，金、銀兩款套組於機捷全線車站詢問處販售，A20興南站除外，購買紀念套組即可到三井OUTLET林口一館1樓服務台兌換專屬購物好禮，每張票限兌換1份，內含100元折價券1張，單筆消費滿2000元折抵，以及超值優惠券1份，優惠適用於OUTLET一、二館的65間人氣餐廳、輕食與品牌店家，此外，OUTLET即起至2月1日推出「10週年誕生祭」活動，消費滿額即可參加3C好禮抽獎。

